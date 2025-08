A Lidl piacra dobta eddigi legkúlabb cipőjét, és nem is akármilyen márkával állt össze

Mi is megírtuk néhány napja, hogy a Lidl valami nagy dobásra készült, augusztus 2-án, szombaton pedig végre kiderült, miről is van szó - főleg azok örülhetnek, akik egyébként is odáig vannak a Lidl sárga-kék ruhakollekcióiért, azon belül is a cipőkért...

ugyanis a Lidl titokzatos cipősdoboza egy Tisza x Lidl kollaborációból született egyedi, limited edition Tisza-cipőt rejtett!

Nézd meg a cipőt itt:

Mit kell tenned, ha szeretnél egy Lidl x Tisza cipőt?

A Lidl Plus applikációban a Click&Pick funkció segítségével előrendelheted a Lidl x Tisza-cipőt augusztus 3. és 6. között, a szerzeményt pedig az üzletben veheted majd át.

Figyelem, csak limitált számban elérhető!

Forrásunk volt.

