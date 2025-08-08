Nyár van!

2025.08.08.

Fagyi és spagetti egyszerre? A Lidl olyat hoz, amit sokan imádni fogtok

Ilyen fagyit talán még sosem ettél: olasz desszertkülönlegesség vár a Lidlben augusztus 7-től!

A spagettifagyi első látásra úgy tűnhet, mintha valaki összekeverte volna a desszertet a vacsorával. Valójában azonban semmi köze a paradicsomszószos tésztához: ez egy kreatív desszertkülönlegesség, amely a fagylalt és a cukrászművészet határán mozog, most pedig te is beszerezheted a Lidlben!

Spagettifagyi
A Lidl Gelatelli Spaghetti jégkrémterméke bourbonvanília-alapú, amit epres öntettel öntenek nyakon, és fehércsokoládé-reszelékkel koronáznak meg. Emellett más fagylaltkülönlegességekre is számíthattok, például földimogyorós-csokis jégkrémre, amit drazséval turbóznak fel.

Ez a szemnek is jóleső desszert pedig mindössze 999 forint, ami 370 ml-t jelent. 

Honnan származik?

A spagettifagyi Németországból indult hódító útjára az 1960-as években. A történet szerint Dario Fontanella, olasz származású német cukrász egy napon úgy döntött, hogy meglepi vendégeit. Vaníliafagyit tett egy speciális burgonyanyomóba, majd eperöntettel és fehér csokireszelékkel díszítette, így a végeredmény kísértetiesen hasonlított egy adag spagettire.

Hogyan tálald otthon?

A spagettifagyi elkészítése nem bonyolult, de látványos:

Alap: sűrű tejszínhab vagy egy réteg puding kerül a tányér aljára, hogy stabil alapot adjon.
Tészta: a vaníliafagyit kanalazzuk a tejszínhabra.
Szósz: a paradicsomszósz illúzióját az eperöntet adja.
Sajt: a finomra reszelt fehér csokoládéval olyan benyomásunk lehet, mintha reszelt sajt csücsülne a tetején.

Hol kóstolhatjuk?

Ma már Európa-szerte és egyre több magyar cukrászdában is kapható. A nyári fesztiválokon és fagylaltversenyeken gyakran külön standja van, hiszen nemcsak ízélményt, hanem vizuális élményt is nyújt, és most a készlet erejéig te is beszerezheted a Lidlben.

