Parkside eszközök verhetetlen áron a Lidlben – Ilyen olcsón még sosem tettél rendet a kertben

A Lidlben újabb Parkside termékekre számíthatunk augusztus 16-tól, köztük olyan kerti munkálatokat megkönnyítő darabokra, mint a benzinmotoros láncfűrész.

Mindent egy helyen beszerezhetünk, ha szeretnénk a kertet magunk rendbe tenni, hiszen a Lidlben, rengeteg Parkside logóval fémjelzett kerti eszközre számíthatunk augusztus 16-tól. Jó áron, megbízható eszközök, amik hosszútávra szólnak!

Parkside-os eszközök várnak a Lidlben szuperáron, amikkel pikk-pakk rendbe teszed a kertet

Mire használjuk a benzinmotoros láncfűrészt?

A benzinmotoros láncfűrész legnagyobb előnye, hogy nagy teljesítményt és hordozhatóságot ad egyszerre, ezért főként olyan helyeken használják, ahol sok faanyagot kell gyorsan és hatékonyan vágni.

A Lidlben év 3 garanciával kaphatunk 29 999 forintért benzinmotoros láncfűrészt, aminek erős, kétütemű benzinmotorja és automatikus láncolajozó rendszere hatékony működést biztosít.

A nagy teljesítményű gép percentként maximum 11 ezret fordul, vágáshossza pedig körülbelül 36 cm.

Mire jó a kerti fűrész?

A kerti fűrész (általában kézi vagy összecsukható fogazott fűrész) kifejezetten ágak, bokrok és kisebb fatörzsek vágására használatos, főleg ott, ahol a metszőolló már kevés, de a láncfűrész túlzás lenne.

A Lidlben 1999 forintért vehetünk kerti fűrészt augusztus 16-tól, de ugyanennyiért ágfűrészt és összecsukható fűrészt is kapunk.

Mire jó az akkus metszőolló?

Az akkus metszőolló arra jó, hogy gyorsan, erőkímélő módon vágja el a faágakat, bokrokat és szőlővesszőket, mindezt egy gombnyomással, kézi erő helyett elektromos motorral.

A Lidl akkus metszőollója 9999 forint, ami robusztus, hosszú élettartamú motorral felszerelt, és puha, ergonomikus markolatú fogantyúja van.

