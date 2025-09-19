Ismét Parkside-akció a Lidlben: ezúttal a lakásfelújítók örülhetnek

Újabb Lidl-akció vár minket a hétvégétől! A kedvező árú Parkside eszköznek mindenki örülni fog, aki épp lakásfelújítás előtt áll. Lássuk, miről van szó!

Szeptember 20-tól a Lidlben olyan Parkside-szerszámhoz juthatunk hozzá, ami nagyon jól jön, ha épp kisebb-nagyobb felújítást kell elvégezni otthonunkban. Nézzük, mennyibe kerül az akkus fúrókalapács!

Ismét Parkside akció a Lidlben: ezúttal a lakást felújítók örülhetnek

A Parkside Performance prémium akkus fúrókalapácsra 5 év garancia jár, ami így 14 999 forint szeptember 20-tól a készlet erejéig.

Az eszköz kefe nélkül motorral, csekély kopással, hosszú élettartammal rendelkezik. Fokozatmentesen szabályozható fordulatszámú és beépített LED-munkalámpájú.

3 állítható funkciója van:

légkalapácsos fúrás (ütőszerkezettel)

csavarozás vagy fúrás (ütőszerkezet nélkül)

vésés (ütőszerkezettel)

Ütésszáma körülbelül 0-6575 ütésperc, míg a üresjárati fordulatszáma 0-900 fordulat/perc.

Mit kell tudni az akkus fúrókalapácsról?

Az akkus fúrókalapács (más néven akkumulátoros ütvefúró/kalapácsfúró) olyan elektromos kéziszerszám, amelyet kifejezetten keményebb anyagok fúrására és vésésére terveztek. Az akkumulátoros működés miatt hálózati áramtól függetlenül, szabadon használható.

Fő felhasználási területei:

Beton, tégla és kő fúrása : az ütvefúró/kalapács funkció révén sokkal könnyebben fúr lyukat kemény falazatba, mint egy sima fúrógép. Tipikus példa: tiplik helyének kifúrása betonfalban.

: az ütvefúró/kalapács funkció révén sokkal könnyebben fúr lyukat kemény falazatba, mint egy sima fúrógép. Tipikus példa: tiplik helyének kifúrása betonfalban. Fa és fém fúrása : ha kikapcsolható az ütvefúró funkció, akkor hagyományos fúrógépként is használható.

: ha kikapcsolható az ütvefúró funkció, akkor hagyományos fúrógépként is használható. Vésési feladatok : sok akkus fúrókalapácshoz tartozik vésőfunkció is (például csempe leverésére, vakolat bontására, kisebb faláttörésekhez).

: sok akkus fúrókalapácshoz tartozik vésőfunkció is (például csempe leverésére, vakolat bontására, kisebb faláttörésekhez). Csavarozás: egyes típusok csavarozásra is alkalmasak, bár erre gyakran külön akkus csavarbehajtót használnak.

Prémium akkus fúrókalapács a Lidlben

Előnyei az akkumulátoros kivitelnek:

Hordozható, nem kell konnektort keresni és hosszabbítóval bajlódni.

Kényelmesebb magasban, létrán vagy szűk helyeken dolgozni vele.

Modern Li-ion akkukkal elég nagy teljesítményt nyújt a legtöbb ház körüli vagy akár professzionális munkához is.

Hátránya:

Erőben és üzemidőben általában elmarad a hálózati, nagy teljesítményű fúrókalapácsoktól.

Az akku töltöttségét figyelni kell, hosszabb, folyamatos munkához több akkura lehet szükség.

További akciókért látogass el az Akciós-Újság.hu oldalára!