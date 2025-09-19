Ismét Parkside-akció a Lidlben: ezúttal a lakásfelújítók örülhetnek

Szeptember 20-tól a Lidlben olyan Parkside-szerszámhoz juthatunk hozzá, ami nagyon jól jön, ha épp kisebb-nagyobb felújítást kell elvégezni otthonunkban. Nézzük, mennyibe kerül az akkus fúrókalapács!
A Parkside Performance prémium akkus fúrókalapácsra 5 év garancia jár, ami így 14 999 forint szeptember 20-tól a készlet erejéig.
Az eszköz kefe nélkül motorral, csekély kopással, hosszú élettartammal rendelkezik. Fokozatmentesen szabályozható fordulatszámú és beépített LED-munkalámpájú.
3 állítható funkciója van:
- légkalapácsos fúrás (ütőszerkezettel)
- csavarozás vagy fúrás (ütőszerkezet nélkül)
- vésés (ütőszerkezettel)
Ütésszáma körülbelül 0-6575 ütésperc, míg a üresjárati fordulatszáma 0-900 fordulat/perc.
Mit kell tudni az akkus fúrókalapácsról?
Az akkus fúrókalapács (más néven akkumulátoros ütvefúró/kalapácsfúró) olyan elektromos kéziszerszám, amelyet kifejezetten keményebb anyagok fúrására és vésésére terveztek. Az akkumulátoros működés miatt hálózati áramtól függetlenül, szabadon használható.
Fő felhasználási területei:
- Beton, tégla és kő fúrása: az ütvefúró/kalapács funkció révén sokkal könnyebben fúr lyukat kemény falazatba, mint egy sima fúrógép. Tipikus példa: tiplik helyének kifúrása betonfalban.
- Fa és fém fúrása: ha kikapcsolható az ütvefúró funkció, akkor hagyományos fúrógépként is használható.
- Vésési feladatok: sok akkus fúrókalapácshoz tartozik vésőfunkció is (például csempe leverésére, vakolat bontására, kisebb faláttörésekhez).
- Csavarozás: egyes típusok csavarozásra is alkalmasak, bár erre gyakran külön akkus csavarbehajtót használnak.
Előnyei az akkumulátoros kivitelnek:
- Hordozható, nem kell konnektort keresni és hosszabbítóval bajlódni.
- Kényelmesebb magasban, létrán vagy szűk helyeken dolgozni vele.
- Modern Li-ion akkukkal elég nagy teljesítményt nyújt a legtöbb ház körüli vagy akár professzionális munkához is.
Hátránya:
- Erőben és üzemidőben általában elmarad a hálózati, nagy teljesítményű fúrókalapácsoktól.
- Az akku töltöttségét figyelni kell, hosszabb, folyamatos munkához több akkura lehet szükség.
