Közeledik a náthaszezon: a Lidl olyan eszközt kínál, amivel gyorsan és biztonságosan gyógyulhatunk

Újabb akciós újsággal érkezik a Lidl! Ezúttal egy olyan eszközre is lecsaphatunk, amiért a közelgő megfázásos időszakban nagyon hálásak leszünk.
Sokaknak akár a TV-reklámból is ismerős lehet a Sanitas inhalátora, amit 3 év garanciával kínál a Lidl szeptember 25-től egészen a készlet erejéig.
A felső és alsó légutak kezelésére alkalmas eszköz mindössze 9999 forint, ami jelentősen megkönnyítheti a gyógyulást.
Az inhalátor képes a folyékony gyógyszereket porlasztani, valamint megfázás, asztma és légúti megbetegedések ellen is bevethető.
Miért jó, ha van otthon inhalátorunk?
Az inhalátor olyan eszköz, amelynek segítségével a gyógyszerek vagy a sóoldat közvetlenül a légutakba juttatható belégzés útján, és elsősorban a légzőrendszer betegségeinek kezelésére szolgál.
Leggyakrabban asztma és COPD esetén alkalmazzák, mivel a hörgőtágítók és gyulladáscsökkentők így közvetlenül a tüdőbe jutnak, gyorsan enyhítve a nehézlégzést, a sípolást és a köhögést.
Légúti fertőzések vagy gyulladások esetén az inhalátor sóoldattal vagy nyákoldókkal segíti a letapadt váladék fellazítását és könnyebb felköhögését, emellett a belélegzett pára nyugtatja az irritált légutakat, és mérsékli a torokkaparást, illetve a köhögési ingert. A legnagyobb előnye, hogy a hatóanyag közvetlenül a tüdőbe kerül, így kisebb adag is elegendő lehet, és a hatás gyorsabban jelentkezik, mint szájon át szedett gyógyszerek esetében.
