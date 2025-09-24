Közeledik a náthaszezon: a Lidl olyan eszközt kínál, amivel gyorsan és biztonságosan gyógyulhatunk

A Lidl aktuális heti akciói között olyan termékre bukkantunk, ami a közelgő megfázós időszakban nagy segítségünkre lehet, ha nem szeretnénk hetekig otthon feküdni, betegen. Lássuk, miről van szó!

Újabb akciós újsággal érkezik a Lidl! Ezúttal egy olyan eszközre is lecsaphatunk, amiért a közelgő megfázásos időszakban nagyon hálásak leszünk.

Sokaknak akár a TV-reklámból is ismerős lehet a Sanitas inhalátora, amit 3 év garanciával kínál a Lidl szeptember 25-től egészen a készlet erejéig.

A felső és alsó légutak kezelésére alkalmas eszköz mindössze 9999 forint, ami jelentősen megkönnyítheti a gyógyulást.

Az inhalátor képes a folyékony gyógyszereket porlasztani, valamint megfázás, asztma és légúti megbetegedések ellen is bevethető.

Miért jó, ha van otthon inhalátorunk?

Az inhalátor olyan eszköz, amelynek segítségével a gyógyszerek vagy a sóoldat közvetlenül a légutakba juttatható belégzés útján, és elsősorban a légzőrendszer betegségeinek kezelésére szolgál.

Leggyakrabban asztma és COPD esetén alkalmazzák, mivel a hörgőtágítók és gyulladáscsökkentők így közvetlenül a tüdőbe jutnak, gyorsan enyhítve a nehézlégzést, a sípolást és a köhögést.

Légúti fertőzések vagy gyulladások esetén az inhalátor sóoldattal vagy nyákoldókkal segíti a letapadt váladék fellazítását és könnyebb felköhögését, emellett a belélegzett pára nyugtatja az irritált légutakat, és mérsékli a torokkaparást, illetve a köhögési ingert. A legnagyobb előnye, hogy a hatóanyag közvetlenül a tüdőbe kerül, így kisebb adag is elegendő lehet, és a hatás gyorsabban jelentkezik, mint szájon át szedett gyógyszerek esetében.

