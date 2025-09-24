Család

2025.09.24.

Közeledik a náthaszezon: a Lidl olyan eszközt kínál, amivel gyorsan és biztonságosan gyógyulhatunk

Nosalty profilképe Nosalty

A Lidl aktuális heti akciói között olyan termékre bukkantunk, ami a közelgő megfázós időszakban nagy segítségünkre lehet, ha nem szeretnénk hetekig otthon feküdni, betegen. Lássuk, miről van szó!

Újabb akciós újsággal érkezik a Lidl! Ezúttal egy olyan eszközre is lecsaphatunk, amiért a közelgő megfázásos időszakban nagyon hálásak leszünk.

Lidl logó
A Lidlben inhalátor kapható jutányos áron
forrás

Sokaknak akár a TV-reklámból is ismerős lehet a Sanitas inhalátora, amit 3 év garanciával kínál a Lidl szeptember 25-től egészen a készlet erejéig.

A felső és alsó légutak kezelésére alkalmas eszköz mindössze 9999 forint, ami jelentősen megkönnyítheti a gyógyulást.

Az inhalátor képes a folyékony gyógyszereket porlasztani, valamint megfázás, asztma és légúti megbetegedések ellen is bevethető.

Akciós újság
Akciós inhalátor a Lidlben

Miért jó, ha van otthon inhalátorunk?

Az inhalátor olyan eszköz, amelynek segítségével a gyógyszerek vagy a sóoldat közvetlenül a légutakba juttatható belégzés útján, és elsősorban a légzőrendszer betegségeinek kezelésére szolgál.

Leggyakrabban asztma és COPD esetén alkalmazzák, mivel a hörgőtágítók és gyulladáscsökkentők így közvetlenül a tüdőbe jutnak, gyorsan enyhítve a nehézlégzést, a sípolást és a köhögést.

Légúti fertőzések vagy gyulladások esetén az inhalátor sóoldattal vagy nyákoldókkal segíti a letapadt váladék fellazítását és könnyebb felköhögését, emellett a belélegzett pára nyugtatja az irritált légutakat, és mérsékli a torokkaparást, illetve a köhögési ingert. A legnagyobb előnye, hogy a hatóanyag közvetlenül a tüdőbe kerül, így kisebb adag is elegendő lehet, és a hatás gyorsabban jelentkezik, mint szájon át szedett gyógyszerek esetében.

Receptajánló a megfázásos időszakra:

A Lidl számos egészség és életmód témában kínál termékeket szeptember 25-től, így érdemes végig lapozgatni a további akciókat az Akciós-Újság.hu oldalán!

Forrásunk volt.

Hirdetés
5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

Legújabb receptek

tócsni

Répás-cukkinis-krumplis tócsni

Ezek az aranybarna, kívül ropogós, belül omlós falatok fokhagymás tejfölbe mártva bármikor jól tudnak esni, akár egy késői reggeli alkalmával, akár napközben falatozzuk.

tojáskrém

Villámgyors tojáskrém

A tojáskrém egy igazi retro klasszikus. Készíthetjük reggelire pirítósra kenve, vendégvárónak vagy ebédre egy laktató szendvicsnek. Fogyasztás előtt érdemes pihentetni pár órát a ...

brownie

Legszaftosabb brownie

Íme egy brownie-recept, amit pont olyan, mint amilyennek lennie kell: masszív, kiadós, ragacsos, és nagyon csokis. Bárki használhatja alapnak! Az is, aki először készíti, és az is, aki ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

lisztben álló cica
Gasztro

Lejárt liszt? Ne dobd ki, nem is gondolnád, mennyi mindenre...

A liszt olyan alapélelmiszer, amely rendkívül sokáig eláll – ennek ellenére előfordulhat, hogy egy rég elfeledett csomagra bukkansz, ami már jócskán túl van a szavatossági idején. Kenyér és házi tészta készítésére ilyenkor már nem alkalmas, de ne dobd ki: számos hasznos és kreatív módon felhasználhatod. Jöjjön Otthon Tippünk:

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept