Gyerekjáték lesz elvégezni az utolsó kerti munkákat a Parkside akciós termékeivel

Lassan véget ér a kültéri munkák időszaka, az utolsó simításokat pedig játszi könnyedséggel végezheted el kertedben, méghozzá a Parkside akciós termékeivel!

A Lidl igazán ellenállhatatlan akciókkal készült a hobbikertészeknek, akik Lidl Plus alkalmazással is rendelkeznek: a Parkside két praktikus sztártermékét is 20%-kal kedvezőbb áron lehet beszerezni október 9. és 12. között.

Október 9. és 12. között 23%-kal olcsóbb a Parkside lombszívó Akciós-újság

A Parkside elektromos lombszívó a promóció keretében 23% kedvezménnyel, 12 999 Ft helyett 9999 Ft lesz ezekben a napokban.

Ráadásul ez egy igazi 3 az 1-ben termék, hiszen lombfújásra, ezen felül pedig, a fémkéseknek köszönhetően aprításra is alkalmas.

A 2600 Wattos gép szívóteljesítménye 12 m3/perc. A magas szívóteljesítményen túl megkönnyíti a használatot a kb. 34 literes zsákja, valamint a nagyméretű szívónyílás.

5 ok, miért érdemes beszerezned egy lombszívót: - egyszerűen és gyorsan használható

- megfizethető, de sok időt spórolhatsz vele (ráadásul Lidl Plus alkalmazással még kedvezőbb áron szerezheted be most)

- alacsony a fogyasztása

- lombfúvóként is lehet használni

- könnyű karbantartani

Október 9. és 12. között 20%-kal olcsóbb a Parkside fűnyíró Akciós-újság

Jó hír a rendezett pázsitok kedvelőinek, hogy a Parkside akkus fűnyírót is 20% kedvezménnyel lehet majd megvásárolni október 9. és 12. között, vagyis 49 999 Ft helyett 39 999 Ft-ért lehet majd hazavinni.

Előnye a karbantartásmentes, különösen hosszú élettartamú kefe nélküli motor.

Hét különböző vágásmagasság közül lehet választani 25 és 75 mm között.

ehet választani 25 és 75 mm között. A fűnyíró praktikuma, hogy a gyűjtőtartály jelzi a töltöttséget,

a mozgathatóságát pedig a hordozófogantyú teszi könnyebbé.

A vágásszélessége kb. 40 cm.

Figyelem, akkumulátor és töltő nincs hozzá!

Az akkumulátoros fűnyírók előnyei és hátrányai

Nemcsak, hogy csendesek, de környezetbarátok és biztosan nem gabalyodsz bele a kábeljébe. Az akkumulátor szabad mozgást tesz lehetővé.

Hátránya is éppen akkus voltából származik, mivel az akkumulátor élettartama szabja meg a munka időkertét. Az akkus fűnyírókat rendszeresen tölteni kell, és nagyban függ a modelltől, hogy mennyi ideig lehet vele egy töltéssel, egy huzamban füvet nyírni. Nagyobb kert vagy füves terület esetén akár az is előfordulhat, hogy csak több körben lehet végezni. Ilyen esetekben érdemes egy tartalék akkumulátorra beruházni!

