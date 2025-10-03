4 ok, ami miatt eltűnnek a különálló étkezők az otthonainkból

Volt idő, amikor az étkezőszoba a ház egyik legfontosabb tere volt. Nagy, fényes asztal, ünnepi porcelán a vitrinben, székek katonás rendben. Ám ezek a helyiségek gyakran üresen álltak, hiszen a mindennapokban alig használták őket. Ma már másképp gondolkodunk: a különálló étkező egyre inkább eltűnik, helyét pedig életvidámabb megoldások veszik át.

Az új építésű lakásokban és a felújítások során is megfigyelhető, hogy a hangsúly a praktikumon, a közösségi élményen és a multifunkcionalitáson van. Az emberek nem akarnak külön szobát fenntartani csak a ritka alkalmakra – inkább olyan tereket alakítanak ki, amelyek a hétköznapokban is aktívan használhatók. Éppen ezért kissé elavultak a klasszikus étkezők, melyeket sokan csak ünnepekkor vagy csalási eseményeken vesznek igénybe. Nézzük, mi váltja fel az étkezők helyét az otthonunkban!

A konyha lett az új nappali

Ma már a főzés sokszor társasági program: miközben készül az étel, beszélgetünk, borozunk, nevetünk. Emiatt a konyha és az étkező közötti falak eltűnnek, és egy nagy, közös tér alakul ki, ahol mindenki jelen lehet.

A konyhasziget ebben központi szerepet játszik. Nemcsak munkafelület, hanem reggelizőpult, baráti találkozóhely vagy a gyerekek házi feladatának színtere is. A házigazda pedig nem marad ki semmiből, hiszen a főzés közben is részese a társasági életnek.

3 ok, ami miatt eltűnnek az étkezők az otthonainkból

Sokoldalú terek a mindennapokra

A mai lakások alapterülete gyakran kisebb, mint régen, ezért egy helyiségnek több funkciót is be kell töltenie. A nappali egyben lehet dolgozószoba, a konyha pedig játszótér vagy közösségi iroda.

Az étkezők helyét így inkább a többfunkciós zónák veszik át: a konyhaasztal mellett egyszerre folyhat reggeli, online meeting és délutáni társasjáték.

Az emberek ma már nem ragaszkodnak a merev helyiségfelosztáshoz – fontosabb, hogy az otthon igazodjon az életükhöz.

A rejtett rendszerek varázsa

A külön étkező helyett sokan inkább jól szervezett tárolásra költenek. Padlótól mennyezetig érő szekrények, okos kamrák, kihúzható fiókrendszerek – mind arra szolgálnak, hogy a lakás letisztult és nyugodt maradjon.

A luxus ma már nem az, ha van egy díszes, ritkán használt étkező, hanem az, ha minden tárgynak van helye, mégis rend és harmónia uralkodik a lakótérben. A vizuális csend sokkal többet ad a mindennapi életminőséghez, mint egy üresen álló szoba.

Az étkezőnél bármi történhet

Étkező helyett hangulat

A változás tehát nem azt jelenti, hogy eltűnnek a közös étkezések, csupán azt, hogy új terekben zajlanak. A családi vacsora lehet a nappali egyik sarkában, a konyhasziget körül vagy éppen a teraszon – ott, ahol a társaság együtt van.

Az étkezőszoba egyre kevésbé része a modern otthonoknak, de a közös pillanatok, a közös asztal élménye tovább él – csak rugalmasabb, hétköznapibb és sokkal barátságosabb formában.

Forrásunk volt.