2025.11.06.

5 alvástípust azonosítottak: az, hogy melyikbe tartozol, a mentális egészségedről is árulkodik

Egy friss kanadai kutatás szerint az, ahogyan alszunk, sokkal többet elárul rólunk, mint gondolnánk. A szakértők öt különböző alvásprofilt azonosítottak, amelyek nemcsak a pihenési szokásokat, hanem a mentális egészség állapotát is tükrözik. A felfedezés segíthet a pszichés problémák korai felismerésében és személyre szabottabb kezelési módszerek kidolgozásában.

Amikor valaki azt kérdezi, „hogy alszol?”, a legtöbben rávágjuk: jól, rosszul vagy keveset. A Concordia Egyetem kutatói azonban most megmutatták, hogy az alvás minősége sokkal árnyaltabb, mint eddig gondoltuk. Elemzésük alapján az emberek öt eltérő alvásprofilba sorolhatók, és ezek mindegyike más-más kapcsolatban áll az agyműködéssel, a mentális állapottal és a viselkedéssel.

alvó nő
5 markánsan elkülönülő alvási mintázatot azonosítottak a kutatók

A szakemberek a Human Connectome Project több száz résztvevőjének adatait vizsgálták, köztük agyi képalkotó eredményeket, életmódbeli információkat és alvási szokásokat.

A vizsgálatban 770, 22 és 36 év közötti személy vett részt, akik alvását mesterséges intelligencia segítségével elemezték.

Az így nyert adatok alapján sikerült öt markánsan elkülönülő alvási mintázatot azonosítani.

A kutatásnak voltak korlátai is:

a résztvevők többsége egészséges, fiatal, fehér bőrű dolgozó volt, és az adatgyűjtés mindössze egy hónapig tartott. Ez azt jelenti, hogy az alvási profilok inkább pillanatképek, mintsem állandó kategóriák.

Mindezek ellenére a szakemberek szerint az eredmények fontos lépést jelentenek afelé, hogy az alvást és a mentális egészséget egyéni összefüggésrendszerben vizsgáljuk. A jövőben ez a szemlélet segíthet az orvosoknak abban, hogy személyre szabottabban kezeljék az alvászavarokat, és korábban felismerjék a mentális problémák első jeleit.

