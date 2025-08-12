11 év után bezár Budapest egyik legkedveltebb vegán étterme

Szomorú posztban búcsúzik vendégeitől a Kozmosz vegán étterem, Budapest 6. kerületének egyik kedvelt vendéglátóhelye. Ennek oka nem más, mint a jelenlegi gazdasági helyzet.
A döntés mögött nincs semmi elképesztően különleges: a jelenlegi gazdasági helyzet kihívásai meghaladják a kapacitásunkat. Rengeteg minden változott 11 év alatt, nem kevés hullámvölgyön sikeresen átevickéltünk, de úgy érezzük, mostanra elfogytak a tartalékaink, mindenféle értelemben- írják Facebook-bejegyzésükben.
A Kozmosz a vegetáriánus és vegán étrendet követők számára volt igazi gyöngyszem, hiszen olyan ínyencségekkel várták vendégeiket, mint a currys-répás vöröslencse burger mango chutney-val, vadas sült tofuval vagy magyaros szójafasírtok bulgurral.
A Kozmoszt még augusztus 31-ig tudjuk látogatni, így igazán megéri betérni egy búcsúebédre- vagy vacsorára.