Család

2025.08.12.

11 év után bezár Budapest egyik legkedveltebb vegán étterme

Nosalty profilképe Nosalty

11 éves működése után végleg bezár Budapest egyik kedvenc vegán étterme, mert a jelenlegi gazdasági helyzet meghaladja a kapacitásukat.

Szomorú posztban búcsúzik vendégeitől a Kozmosz vegán étterem, Budapest 6. kerületének egyik kedvelt vendéglátóhelye. Ennek oka nem más, mint a jelenlegi gazdasági helyzet.

Kozmosz Vegán Étterem
Bezár Budapest egyik legkedveltebb vegán étterme 11 év után

A döntés mögött nincs semmi elképesztően különleges: a jelenlegi gazdasági helyzet kihívásai meghaladják a kapacitásunkat. Rengeteg minden változott 11 év alatt, nem kevés hullámvölgyön sikeresen átevickéltünk, de úgy érezzük, mostanra elfogytak a tartalékaink, mindenféle értelemben

- írják Facebook-bejegyzésükben.

A Kozmosz a vegetáriánus és vegán étrendet követők számára volt igazi gyöngyszem, hiszen olyan ínyencségekkel várták vendégeiket, mint a currys-répás vöröslencse burger mango chutney-val, vadas sült tofuval vagy magyaros szójafasírtok bulgurral.

A Kozmoszt még augusztus 31-ig tudjuk látogatni, így igazán megéri betérni egy búcsúebédre- vagy vacsorára.

Címlapkép.

Forrásunk volt.

Hirdetés
Dietetikus ajánlja: 3 dióféle, amiben több fehérje van, mint egy tojásban

Legújabb receptek

sült tarja

Omlós fűszeres sertéssült

A fűszereket egyben beleteszem a kávédarálóba, és úgy szoktam ledarálni. Ha jól készítjük, és nem szárad ki, vagyis fokozatosan adjuk hozzá a vizet, akkor nagyon finom, omlós hús a ...

kakaós süti

Gyümölcsös-kakaós kocka olcsón

Még lányom küldte el nekem ezt a könnyű, légies kakaós kocka receptet. Bármilyen szezonális gyümölccsel készíthető, én apró szilvát tettem a tetejére. Nagyon finom lett, és ez egy ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept