2025.11.03.

5 gyógytea, ami bizonyítottan csökkenti a koleszterinszintet, és támogatja a szív egészségét

Nosalty profilképe Nosalty

Napjaink egyik legnagyobb egészségügyi problémájaként tartjuk számon a magas a koleszterinszintet, ami ugyan sok esetben genetikával magyarázható, de életmódunk is hasonlóan erős befolyásoló tényező. Most 5 olyan gyógyteát mutatunk, amiknek rendszeres fogyasztásával tehetünk a koleszterinünk és a szívünk egészségéért is.

Életmódunk, amibe étkezésünk, alvási szokásaink, fizikai aktivitásunk és sok egyéb más tevékenységünk is beletartozik, nagyban meghatározza azt, hogy életünk során milyen betegségekkel és egészségügyi problémákkal kell szembenézünk. A magas koleszterinszint természetes módon való csökkentésére már korábban is ajánlottunk praktikákat, most viszont 5 olyan gyógyteát sorakoztatunk fel, melyek segíthetnek a magas koleszterin visszaszorításában. A javasolt teák jó kiegészítői lehetnek a gyógyszeres kezelésnek is, azonban minden esetben fontos egyeztetni háziorvosunkkal a rendszeres fogyasztásukkal kapcsolatban. Ha gyógyszer szükséges szednünk, azt nem váltják ki!

Kattints a galériára, és nézd meg, milyen teákat javasolnak a szakértők a koleszterinszint csökkentésére!

Forrásunk volt.

