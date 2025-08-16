Kókadt, sárgul és fakó? Ezzel az egyszerű trükkel élesztheted újra a vitorlavirágod

A vitorlavirág sokak kedvence, nem véletlenül, hiszen nemcsak szép, hanem kiváló légtisztító növény. Mi történik, ha hirtelen lankadni kezd, levelei sárgulnak, vagy a virágzás elmarad?

Ezzel az egyszerű, otthon könnyedén elkészíthető, olcsó, de hatékony tápoldattal megmentheted a vitorlavirágod!

Hozzávalók:

2 teáskanál cukor

1 liter langyos víz

Elkészítés:

Keverd el a cukrot a langyos vízben, amíg teljesen feloldódik. Hagyd kihűlni szobahőmérsékletűre. Öntözd meg a vitorlavirágot az oldattal.

Ezt a házi tápoldatot havonta csak egyszer használd, mert túl gyakori adagolás esetén a talajban felhalmozódhat a cukor, ami a gyökerek károsodásához vezethet.

A cukor energiát ad a növénynek, serkenti a fotoszintézist, és gyors növekedést, új hajtások megjelenését segíti elő.

Tudtad? A vitorlavirág átlagos vízigényű szobanövény, talaját nyirkosan kell tartani. Tavasztól-nyárig hetente öntözd, ha lehetséges lágyabb, szobahőmérsékletű vízzel. Ha nagyon meleg a nyár, akkor párásíthatod is a környezetét, vagy permetezheted leveleit.

Így tedd még virágzóbbá vitorlavirágod

Olyan helyen tartsd a növényt, ahol nem éri túl sok közvetlen napfény.

Mindig vágd le az elvirágzott részeket róla, ez javítja egészségi állapotukat és több virágot ontanak majd.

Évente egyszer akkor is ültesd át, ha levelei feszesek, ez a felfrissülésben. Legjobb, ha tavasz felé kerítesz sort erre.

Forrásunk volt.