Életmód

2025.08.16.

Kókadt, sárgul és fakó? Ezzel az egyszerű trükkel élesztheted újra a vitorlavirágod

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Ettől a filléres trükktől újjáéled a vitorlavirágod!

A vitorlavirág sokak kedvence, nem véletlenül, hiszen nemcsak szép, hanem kiváló légtisztító növény. Mi történik, ha hirtelen lankadni kezd, levelei sárgulnak, vagy a virágzás elmarad?

Ezzel az egyszerű, otthon könnyedén elkészíthető, olcsó, de hatékony tápoldattal megmentheted a vitorlavirágod!

Hozzávalók:

  • 2 teáskanál cukor
  • 1 liter langyos víz

Elkészítés:

  1. Keverd el a cukrot a langyos vízben, amíg teljesen feloldódik.
  2. Hagyd kihűlni szobahőmérsékletűre.
  3. Öntözd meg a vitorlavirágot az oldattal.

Ezt a házi tápoldatot havonta csak egyszer használd, mert túl gyakori adagolás esetén a talajban felhalmozódhat a cukor, ami a gyökerek károsodásához vezethet.

A cukor energiát ad a növénynek, serkenti a fotoszintézist, és gyors növekedést, új hajtások megjelenését segíti elő.

Tudtad? A vitorlavirág átlagos vízigényű szobanövény, talaját nyirkosan kell tartani. Tavasztól-nyárig hetente öntözd, ha lehetséges lágyabb, szobahőmérsékletű vízzel. Ha nagyon meleg a nyár, akkor párásíthatod is a környezetét, vagy permetezheted leveleit.

Így tedd még virágzóbbá vitorlavirágod

  • Olyan helyen tartsd a növényt, ahol nem éri túl sok közvetlen napfény.
  • Mindig vágd le az elvirágzott részeket róla, ez javítja egészségi állapotukat és több virágot ontanak majd.
  • Évente egyszer akkor is ültesd át, ha levelei feszesek, ez a felfrissülésben. Legjobb, ha tavasz felé kerítesz sort erre.

Forrásunk volt.

Hirdetés
Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát
Hirdetés

Támogatott tartalom

Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol külföldre
Nyár van!

Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol...

Nyáron különösen nagy a jövés-menés határon innen és túl: rengetegen látogatnak idegen országba, hogy felfedezzék az ottani kultúrát, gasztronómiát, természeti csodákat, és egy kicsit magukénak érezzék a helyiek életvitelét. Mint azt tudjuk, egy-egy repülőút során nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelni, többek közt a fedélzetre felvihető folyadék mennyiségét meghatározó szabálynak. Na de mi a helyzet az olyan furcsaságokkal, mint hogy Szingapúrba tilos a rágó beutaztatása, vagy hogy nem vihetünk az Ausztráliában élő rokonoknak magyar mézet? Nézzük, mit kell tudni arról, ha hazai ízeket vinnénk magunkkal egy külföldi utazás alkalmával!

Legújabb receptek

ázsiai levesek

Korean Army Soup (Budae Jjigae)

Ez a tartalmas koreai raguleves villámgyorsan elkészül és remek felhasználási módja a hűtőben található maradék alapanyagoknak. A Korean Army Soup magyarul nagyjából annyi tesz, mint ...

morzsás süti

Szilvás crumble tejmentesen

A crumble mindig egy jó választás, hiszen ízlés szerinti gyümölccsel el lehet készíteni, és pikk-pakk elkészül. Mi most egy őszre hangolódó fahéjas-szilvásat készítettünk ...

pirított magok

Magvas kréker

Egy ilyen magkréker magában is mennyei ropogtatnivaló, de ha készítünk mellé például egy kencét, akkor abba is tudjuk mártogatni. Nyugodtan lehet változtatni azon, hogy milyen magokat ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Nyitott ablak
Életmód

Kell-e ablakot nyitni kánikulában? A válasz több tényezőtől függ

Nyáron a hőségben különösen nagy fejtörést okozhat az, hogy zárva tartsuk-e az ablakokat vagy inkább szellőztessünk napközben is. A kora reggeli és esti, hűs levegő beeresztését szokták javasolni a hozzáértők, azonban kérdés, hogy ha otthon tartózkodunk, akkor mennyire előnyös, ha magunkra zárunk ajtót, ablakot? Mai Otthon Tippünkből kiderül!

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept