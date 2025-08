Sokakat inspirált: Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Béla testépítő és erőemelő

A 46 éves testépítő Cipruson, a családi nyaralás alatt vesztette életét, egy biciklibaleset következtében. Halálával kapcsolatban részleteket később közölnek.

„Béla nemcsak sportteljesítményével, hanem emberségével, szerénységével és hatalmas szívével is nyomot hagyott mindannyiunkban. Hiánya pótolhatatlan, emléke örökké velünk marad" – áll a bejegyzésben.

Kathi Béla magyar testépítő és erőemelő már fiatalon elkezdett sportolni, és elsősorban a súlyemelés illetve a testépítés iránt érdeklődött.

Többszörös magyar bajnok, és nemzetközi versenyeken is kiemelkedő eredményeket ért el, többek között világbajnoki címeket is szerzett. Karrierje során pedig nemcsak versenyzőként, hanem edzőként és motivációs előadóként is tevékenykedett.