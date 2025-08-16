8 népszerű növény, melyekkel vigyázz, mert akár kárt is tehetnek a kertedben

Lehet, hogy nálad is megtalálhatók ezek a növények.

Egy szépen megtervezett kert azonnal feldobja az otthonunk megjelenését: a buja zöld növények, a színes virágok és a terebélyes fák nemcsak hangulatossá teszik az udvart, hanem az ingatlan értékét is növelhetik. De van egy bökkenő: bizonyos növények hosszú távon komoly károkat okozhatnak a ház szerkezetében és abban is, hogy mennyire biztonságos.

A gyönyörű, ám alattomosan terjeszkedő gyökerek, az agresszíven kúszó indák vagy a törékeny szerkezetű fák mind-mind veszélyt rejthetnek. Ha most alakítjuk ki a kertet, vagy éppen újragondoljuk a meglévőt, érdemes tehát pár szempontot figyelembe venni.

Mire figyeljünk ültetéskor?

A legfontosabb szabály: ne ültessünk a növényeket túl közel a házhoz.

A szakemberek szerint a közepes vagy nagy fák esetében legalább 6 méterre, a bokroknál pedig 1 méterre tartsunk távolságot az épülettől. Ha túl közel kerülnek, a gyökerek megrongálhatják az alapot, vagy állandóan nyesni kell a növényt, hogy „elférjen”.

Általános hiba, hogy csak azt nézzük, mekkora a növény ültetéskor, pedig a kifejlett méret a döntő. Egy aprónak tűnő facsemete pár év múlva óriássá nőhet, és egyszerűen kinőheti a helyét. De nemcsak a méret, hanem a növekedés módja is számít. A gyorsan terjedő gyökérzet, a mindent beborító kúszónövények vagy a könnyen törő ágak mind problémásak lehetnek. Az indák például rátapadhatnak a falra, és tönkretehetik a vakolatot.

Végül, de nem utolsósorban még ha nem is élünk tűzveszélyes területen, érdemes figyelni arra, hogy bizonyos növények rendkívül gyorsan égnek. A sűrű tűlevelűek például fokozott kockázatot jelentenek, így ezt is számításba kell vennünk.

Most pedig nézzük galériánkban, melyek azok a növénytípusok, amelyeket összességében a legjobb távol tartani az otthonunktól.

A kert kialakításánál tehát nemcsak az esztétikumot, hanem a hosszú távú következményeket is mérlegelnünk kell. Egy jól átgondolt ültetési tervvel sok bosszúságtól és költségtől kímélhetjük meg magunkat, miközben a ház és a kert harmóniában marad.

