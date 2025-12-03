9+1 rendelhető sütidoboz, ami megédesíti az ünnepeket, anélkül, hogy órákat kellene robotolnod

Szeretjük a sütidobozokat, mert így többféle édesség is kerül az asztalra, anélkül, hogy órákat kellene a konyhában tölteni (mennyi időt és energiát venne igénybe lesütni 5-6-féle sütit?!).
A cukrászdák és pékségek pedig évről évre ínycsiklandó süteményválogatásokkal készülnek az ünnepekre.
Úgyhogy, ha te is azt vallod, hogy a karácsonyi menü lekerekítésére nemcsak a bejgli dukál, mutatunk 9+1 sütidobozt, amivel megédesítheted az ünnepeket – csak tartsanak ki addig!
Cookie Lovers Club
Kezdjünk a plusz eggyel, hiszen nem feledkezhetünk meg róla, hogy karácsony előtt még van egy ünnepünk, ami a pár szem mandarint és egy-két kósza virgácsot leszámítva lényegében az édességekről szól. A Cookie Lovers Club cookie-triója tökéletes arra, hogy a Mikulás elrejtse őket a csizmákban. A csomagban 6 mini cookie van, háromféle ízben: 2 chocolate chip, 2 tripla csokis, 2 mézeskalácsos-narancsos, és még egy kis meglepetés is jár melléjük. A csomag ára 2700 Ft. A kekszeket december 5-én és 6-án lehet átvenni.
Egy csipet torta
Az Egy csipet torta idén karácsonykor is kitett magáért az ünnepi kínálatukat tekintve, úgyhogy, ha nem akarsz azon stresszelni, hogy megreped-e a bejgli teteje, akkor azt is be tudod szerezni náluk, akárcsak a házi sóskaramellöntetet. Emellett egy kekszválogatást is összeállítottak, a dobozba pedig olyan finomságok kerültek, mint az amaretti, kardamomsablé, csokoládésablé, vaníliasablé, gesztenyesablé, gyömbérkeksz, valamint csipkebogyó-mák linzer. A család és az étvágy méretétől függően fél- és egykilós kiszerelés közül választhatsz.
Rendelési határidő: december 6., ezért érdemes sietni!
Plantmilkyway
Tej és tojás nélkül is lehet édes az ünnep, erről a Plantmilkyway gondoskodik. Azon túl, hogy mentes bejglialternatívával készülnek, karácsonyi vegyes válogatásboxuk is minden jóval meg van tömve, úgy mint keksz, linzer, isler, mézeskalács és aszalt szilvás puszedli.
Rendelési határidő: december 11.
SALT Bakery
Ha Michelin-csillagos élményt csempésznél az ünnepi asztalra, akkor a SALT étterem pékségének karácsonyi kínálatából érdemes válogatnod. Több opcióval is készültek, így biztosan megtalálhatja mindenki a kedvencét. Van SALT Bakery csomag tele delifavoritokkal, de Lea és Szilárd is összeállította a saját válogatását, a Babo Bakes Cookie Box pedig a kekszek szerelmeseinek kedvez. Persze az alapokról sem feledkeztek meg, bejglit is sütnek, de egy kis SALT-os csavarral: a mákos-meggyes mellett diós-sárgabarackos és gesztenyés-misós bejgli került a kínálatba.
Rendelési határidő: december 14.
Édesem Sütiműhely
Az Édesem Sütiműhely kínálatában mindenki talál kedvére való finomságot. Van extra sütibox megtömve minden jóval, a dubai csoki stílusú kosárkától kezdve a mézeskalácsos pöfetegig, a hagyományos válogatásban pedig olyan klasszikusok lapulnak, mint például a mézes krémes és a Lajcsi szelet. A sós aprósütik mellett akár mentes desszertválogatást is lehet kérni, illetve tematikus dobozok is várnak, macaron- és linzervariációkkal.
Rendelési határidő: december 14.
MALOM: BAKERY & CAKE & BRUNCH
Azért szeretjük a sütiboxot, mert mindenféle jóból kerül bele egy kicsi, így mindenki megtalálhatja a kedvencét, anélkül, hogy hosszú órákat kellene a konyhában sütögetéssel tölteni. A Malom 600 grammos dobozában van zserbógolyó, rubycsokis madeleine, étcsokis madeleine, pisztáciás hókifli, rubycsokis mézeskalács liofilizált málnával, mini mákos illetve diós bejgli, pöfetegkeksz és étcsokis mézeskalács.
Könnyű Desszertek
A Könnyű Desszereteknél többféle dobozból tudsz rendelni. Van golyóválogatás, olyan ízekkel, mint a bounty, zserbó, mézeskalács, mákos aszalt szilva, valamint mindenmentes mogyorós datolya. Az isler a családi favorit? Az is van, epres-fehércsokis, étcsokis-barackos, szilvás-tejcsokis, karamellizált fehércsokis-málnás ízekkel. Tartból 10 darab kerül egy dobozba pisztáciás-málnás, mézeskalácsos, étcsokis-maracujás és zserbós ízekben.
Megannyi jó!
Rendelési határidő: december 15.
Voilá Desszertműhely
Krémesek, édesek, mézivel megkoronázva. A Voilá Desszertműhely sütidoboza láttán azonnal összefut a nyál a szánkban, úgyhogy csak óvatosan, mert a december 22-én vagy 23-án átvett csomagokból még a végén nem jut a karácsonyi asztalra... De lássuk, milyen finomságok lapulnak egy dobozban: 4 db gesztenye-áfonya-vanília choux, 4 db tiramisutekercs, 4 szelet lúdláb és 5 db szilva-fehércsoki macaron.
Rendelési határidő: december 16.
LipCake Factory Tortaműhely
A LipCake Factory Tortaműhelynél senki sem marad ki a jóból, hiszen a változatos finomságokkal megtöltött sütidoboz mellett egy mentes változat is elérhető. A hagyományos doboz tartalma: pisztáciás fenyő, málnás linzer, zserbógolyó, spekulatius krémgolyó, nugátos keksz, mandulás hókifli, mákos-diós falatka és mézeskalács.
Az 500 grammos mentes dobozban pedig mentes isler és linzer, valamint kétféle mentes sütigolyó bújik meg.
A bite of heaven
Igazi csipegetni való összeállítással készült karácsonyra az A bite of heaven, hiszen az ünnepi sütidobozba 16 db mini mákos bejgli kerül. De mi még? Mutatjuk is: 6 db zserbógolyó eredeti, 70,5 %-os belga étcsokiba mártva, dióval a tetején, 8 db sacherkeksz házi málnalekvárral, 8 db étcsokis macaron, 16 db mini mákos bejgli és 9 db mézeskalácsos pöfeteg.
Rendelési határidő: december 20.
Címlapkép: Egy csipet torta