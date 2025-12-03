9+1 rendelhető sütidoboz, ami megédesíti az ünnepeket, anélkül, hogy órákat kellene robotolnod

Ha elég volt a hajtásból az évben, és karácsonykor inkább a pihenésre helyeznéd a fókuszt, mutatunk 9+1 sütidobozt, amivel megédesítheted az ünnepi asztalt, anélkül, hogy a konyhában kellene robotolnod.

Szeretjük a sütidobozokat, mert így többféle édesség is kerül az asztalra, anélkül, hogy órákat kellene a konyhában tölteni (mennyi időt és energiát venne igénybe lesütni 5-6-féle sütit?!).

A cukrászdák és pékségek pedig évről évre ínycsiklandó süteményválogatásokkal készülnek az ünnepekre.

Úgyhogy, ha te is azt vallod, hogy a karácsonyi menü lekerekítésére nemcsak a bejgli dukál, mutatunk 9+1 sütidobozt, amivel megédesítheted az ünnepeket – csak tartsanak ki addig!

Cookie Lovers Club

Kezdjünk a plusz eggyel, hiszen nem feledkezhetünk meg róla, hogy karácsony előtt még van egy ünnepünk, ami a pár szem mandarint és egy-két kósza virgácsot leszámítva lényegében az édességekről szól. A Cookie Lovers Club cookie-triója tökéletes arra, hogy a Mikulás elrejtse őket a csizmákban. A csomagban 6 mini cookie van, háromféle ízben: 2 chocolate chip, 2 tripla csokis, 2 mézeskalácsos-narancsos, és még egy kis meglepetés is jár melléjük. A csomag ára 2700 Ft. A kekszeket december 5-én és 6-án lehet átvenni.

Egy csipet torta

Az Egy csipet torta idén karácsonykor is kitett magáért az ünnepi kínálatukat tekintve, úgyhogy, ha nem akarsz azon stresszelni, hogy megreped-e a bejgli teteje, akkor azt is be tudod szerezni náluk, akárcsak a házi sóskaramellöntetet. Emellett egy kekszválogatást is összeállítottak, a dobozba pedig olyan finomságok kerültek, mint az amaretti, kardamomsablé, csokoládésablé, vaníliasablé, gesztenyesablé, gyömbérkeksz, valamint csipkebogyó-mák linzer. A család és az étvágy méretétől függően fél- és egykilós kiszerelés közül választhatsz.

Rendelési határidő: december 6., ezért érdemes sietni!

Plantmilkyway

Tej és tojás nélkül is lehet édes az ünnep, erről a Plantmilkyway gondoskodik. Azon túl, hogy mentes bejglialternatívával készülnek, karácsonyi vegyes válogatásboxuk is minden jóval meg van tömve, úgy mint keksz, linzer, isler, mézeskalács és aszalt szilvás puszedli.

Rendelési határidő: december 11.

SALT Bakery

Ha Michelin-csillagos élményt csempésznél az ünnepi asztalra, akkor a SALT étterem pékségének karácsonyi kínálatából érdemes válogatnod. Több opcióval is készültek, így biztosan megtalálhatja mindenki a kedvencét. Van SALT Bakery csomag tele delifavoritokkal, de Lea és Szilárd is összeállította a saját válogatását, a Babo Bakes Cookie Box pedig a kekszek szerelmeseinek kedvez. Persze az alapokról sem feledkeztek meg, bejglit is sütnek, de egy kis SALT-os csavarral: a mákos-meggyes mellett diós-sárgabarackos és gesztenyés-misós bejgli került a kínálatba.

Rendelési határidő: december 14.

Édesem Sütiműhely

Az Édesem Sütiműhely kínálatában mindenki talál kedvére való finomságot. Van extra sütibox megtömve minden jóval, a dubai csoki stílusú kosárkától kezdve a mézeskalácsos pöfetegig, a hagyományos válogatásban pedig olyan klasszikusok lapulnak, mint például a mézes krémes és a Lajcsi szelet. A sós aprósütik mellett akár mentes desszertválogatást is lehet kérni, illetve tematikus dobozok is várnak, macaron- és linzervariációkkal.

Rendelési határidő: december 14.

MALOM: BAKERY & CAKE & BRUNCH

Azért szeretjük a sütiboxot, mert mindenféle jóból kerül bele egy kicsi, így mindenki megtalálhatja a kedvencét, anélkül, hogy hosszú órákat kellene a konyhában sütögetéssel tölteni. A Malom 600 grammos dobozában van zserbógolyó, rubycsokis madeleine, étcsokis madeleine, pisztáciás hókifli, rubycsokis mézeskalács liofilizált málnával, mini mákos illetve diós bejgli, pöfetegkeksz és étcsokis mézeskalács.

Könnyű Desszertek

A Könnyű Desszereteknél többféle dobozból tudsz rendelni. Van golyóválogatás, olyan ízekkel, mint a bounty, zserbó, mézeskalács, mákos aszalt szilva, valamint mindenmentes mogyorós datolya. Az isler a családi favorit? Az is van, epres-fehércsokis, étcsokis-barackos, szilvás-tejcsokis, karamellizált fehércsokis-málnás ízekkel. Tartból 10 darab kerül egy dobozba pisztáciás-málnás, mézeskalácsos, étcsokis-maracujás és zserbós ízekben.

Megannyi jó! Az igazi habzsi-dőzsit pedig az aprósüteményes doboz garantálja, amiben van mézeskalácsos pöfetegkeksz, csokis pöfetegkeksz, diós-vaníliás kifli, pisztáciás kifli, mini tart, zserbógolyó, bountygolyó, mákos-aszaltszilvás golyó, mentes mogyorós-datolyás golyó, mini isler, mini linzer, macaron és habcsók.

Rendelési határidő: december 15.

Voilá Desszertműhely

Krémesek, édesek, mézivel megkoronázva. A Voilá Desszertműhely sütidoboza láttán azonnal összefut a nyál a szánkban, úgyhogy csak óvatosan, mert a december 22-én vagy 23-án átvett csomagokból még a végén nem jut a karácsonyi asztalra... De lássuk, milyen finomságok lapulnak egy dobozban: 4 db gesztenye-áfonya-vanília choux, 4 db tiramisutekercs, 4 szelet lúdláb és 5 db szilva-fehércsoki macaron.

Rendelési határidő: december 16.

LipCake Factory Tortaműhely

A LipCake Factory Tortaműhelynél senki sem marad ki a jóból, hiszen a változatos finomságokkal megtöltött sütidoboz mellett egy mentes változat is elérhető. A hagyományos doboz tartalma: pisztáciás fenyő, málnás linzer, zserbógolyó, spekulatius krémgolyó, nugátos keksz, mandulás hókifli, mákos-diós falatka és mézeskalács.

Az 500 grammos mentes dobozban pedig mentes isler és linzer, valamint kétféle mentes sütigolyó bújik meg.

A bite of heaven

Igazi csipegetni való összeállítással készült karácsonyra az A bite of heaven, hiszen az ünnepi sütidobozba 16 db mini mákos bejgli kerül. De mi még? Mutatjuk is: 6 db zserbógolyó eredeti, 70,5 %-os belga étcsokiba mártva, dióval a tetején, 8 db sacherkeksz házi málnalekvárral, 8 db étcsokis macaron, 16 db mini mákos bejgli és 9 db mézeskalácsos pöfeteg.

Rendelési határidő: december 20.

