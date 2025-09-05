Nincs megállás, újabb innovatív megoldásokkal rukkolt elő James Dyson

James Dyson egy veterán Mini volánja mögött érkezett a berlini Dyson Demo Store-ba – egy olyan autóval, amelyért 1959-es bemutatása óta rajong. A Mini megalkotója, Sir Alex Issigonis újszerű formatervvel és innovatív mérnöki munkával teljesen újragondolta mindazt, amit az autóról gondoltunk. Ez volt az első autó, amelynek keresztirányú motorja az első kerekeket hajtotta, úgy csökkentve a jármű hosszát, hogy közben maximalizálta a belső térkínálatot. A kis kerekek miatt eltűntek a hátsó kerékívek, amelyek zavarták az utasokat, és a kerekek sarkokban való elhelyezése pedig az elsőkerék-hajtással kombinálva nagyban javította az autó kezelhetőségét.

Sir James Dyson, a Dyson alapítója egy vadonatúj porszívó-modellel, a Dyson PencilVac™ készülékkel a kezében lépett a színpadra, és elmondta:

„Az elmúlt évek során a merész dizájn, a legmodernebb technológia és élvonalbeli kutatómunka bevetésével teljesen megújítottuk a műszaki eszközök formáját azokban a kategóriákban, ahol megjelentünk. Az új technológiára épített motorok, fűtőberendezések, szeparációs rendszerek és aerodinamikai megoldások fejlesztése lehetővé tette, hogy radikálisan megváltoztassuk egy sor berendezés megszokott formáját, és mégis nagy teljesítményű termékeket gyártsunk. Mi találtuk fel a ciklonikus, szívóteljesítmény-veszteség nélküli porszívót, a nagy sebességű motort, a vezeték nélküli porszívót, a gépilátás-alapú navigációt, a pengék nélküli ventilátort, az Airblade kézszárítót és az ultragyors digitális Supersonic hajszárítót. Ma ismét egy teljesen új termékformát mutatunk be – a továbbfejlesztett Dyson termékekkel együtt.”

James Dyson 11 terméket mutatott be, amelyek közül néhány már kapható, mások pedig hamarosan megjelennek, többek között…

A világ legvékonyabb porszívója, a Dyson PencilVac™ - 2025 novembertől online rendelhető, 2026-tól a boltokban is elérhető

Mindössze 38mm átmérőjű rúdjával a Dyson PencilVac™ könnyedén siklik a padlón, és minden irányban tisztít, beleértve az oldalirányt és az alacsony bútorok alatt is. Meghajtásáról az új, erőteljes és kompakt Hyperdymium™ 140k motor gondoskodik, amelynek átmérője megközelítőleg megegyezik egy 2 eurós érme átmérőjével.

A porszívó új alapokra helyezi a takarítást a konstans szívóerővel, kettős zöld lézeres megvilágítással és a mobilapplikációhoz való csatlakozási lehetőséggel. Az új lineáris porszeparációs rendszer elválasztja a port és a szennyeződéseket a légáramtól, és összenyomja azokat, így a tartály ötször több port és szennyeződést tud befogadni, mint a 0,08 literes kapacitása. A higiénikus, fecskendőszerű tartálykibocsátó rendszer lehetővé teszi, hogy a szennyeződéseket a tartályba ürítse, miközben ugyanazzal a mozdulattal megtisztítja a burkolatot. A tisztítófejben található négy puha kefefej, amely önmagától eltávolítja a szőrszálakat és a szálakat, két kettős hajtómotorral működik a kúpos kefefejek közepén.

James Dyson elmondta: „Nagyon fontos számunkra, hogy a termékeket egyre kisebbé és könnyebbé tegyük, miközben jelentősen javítjuk a teljesítményüket. Régóta szerettem volna egy mindössze 38 mm átmérőjű porszívót gyártani, amely optimális méretű a fogáshoz, és megegyezik a legújabb hajszárítónk, a Supersonic r és más hajápolási eszközeink méretével. Először is meg kellett alkotnunk a legerősebb és legkisebb motorunkat. Minél gyorsabb a motor, annál kisebb, könnyebb és hatékonyabb lehet, és annál kevesebb anyagot igényel. Új Hyperdymium™ motorunk átmérője mindössze 28 mm, és 140 000 fordulat/perc sebességgel forog.

Emellett kifejlesztettünk egy új porelválasztó és -tömörítő rendszert, valamint egy négy kúpos kefés tisztítófejet, amely önállóan eltávolítja a hajszálakat. A négy ellenirányban forgó kefés rudat két kettős hajtású motor hajtja a kúpos kefés rudak közepén, így mindkét oldalon a rudak széléig tisztítanak. A padlón lebegve ez a kialakítás kiváló tisztítást biztosít bármely irányban – még oldalirányban is!”

Dyson V16 Piston Animal – elérhető szeptember 5-től

James Dyson szerint: „A Dyson V16 Piston Animalben a legnagyobb teljesítményű Hyperdymium™ motor van. Ez az első olyan modell, amely a Dynamic Cyclones technológiával van felszerelve, így Boost módban öt extra ciklon aktiválásával biztosít nagyobb szívóerőt. A továbbfejlesztett tisztítófej intelligensen érzékeli a padló típusának változását, és automatikusan beállítja a szívóerőt és a kefe sebességét. A két kúpos kefe még a leghosszabb szőrszálakat is eltávolítja, és közvetlenül a tartályba szívja, amely CleanCompaktor™ mechanizmusunknak köszönhetően 30 napnyi port képes tárolni.”

Új All Floor ConesTM Sense tisztító fej – Ahol az intelligencia találkozik a teljesítménnyel

Az új All Floor ConesTM Sense tisztítófej két kúpos kefével van felszerelve, amelyek még a leghosszabb szőr- és hajszálakat is felszedik, megakadályozva, hogy azok a kefe köré tekeredjenek. A kúpos forma elősegíti a szálak vándorlását a középső, vastagabb végekről a vékonyabb, külső végek felé, mielőtt azokat közvetlenül a tartályba szívná. Intelligensen alkalmazkodik a különböző padlótípusokhoz, érzékeli azok változását és ehhez igazítja a szívóerőt, automatikusan beállítja a kefeszálak forgási sebességét is. Hatékonyan ötvözi a Dyson Digital Motorbar szőnyegeken és a Dyson Fluffy tisztítófejek kemény padlókon nyújtott teljesítményét.

Új Dyson HyperdymiumTM 900W motor, új Dynamic Cyclone technológiával

A Dyson V16 Piston Animal a Dyson legerősebb vezeték nélküli porszívója. Az új Dyson HyperdymiumTM 900 W-os motor hajtja, amely 50%-kal nagyobb teljesítményű, mint elődje, és 315 AW-os szívóerőt biztosít. Az új, szabadalmaztatott Dynamic Cyclone technológiával rendelkezik, amely Boost módban öt további ciklont aktivál, hogy szükség esetén tovább növelje a szívóerőt, optimális egyensúlyt teremtve a szívóerő és a működési idő között.

Továbbfejlesztett SubmarineTM 2.0 nedves tisztítófej

Az új nedves hengerfej motorizált, nagy sűrűségű mikroszálas hengerrel rendelkezik, amely eltávolítja a kiömlött folyadékokat és foltokat a keménypadlóról. A 300ml-es tiszta víztartály akár 110m²-es padlófelületet is képes megtisztítani. Emellett új hidratációs vezérlő technológiával rendelkezik, amely célzott és pontos vízellátást biztosít nedves tisztításkor, makacs foltok esetén pedig a Boost módot is aktiválhatja a további vízellátáshoz.

Új Dyson CleanCompaktorTM tartály: háromszor több port és szennyeződést képes felvenni

A porszívó az új CleanCompaktorTM tartállyal van felszerelve, amely új porösszenyomó technológiával rendelkezik. Célja a tartály kapacitásának jelentős növelése, miközben zökkenőmentesebb és higiénikusabb hulladékeltávolítást biztosít. A tartály összenyomja a port és a szennyeződéseket, így háromszor több port és szennyeződést tud tárolni. A belső teret is áttervezték, így más modellektől eltérően az összes belső felületet megtisztíthatja, amikor kiüríti a tartályt, így nem marad benne por vagy szőr.

Hálózatba kapcsolt intelligencia: valós idejű riasztások és karbantartási útmutatók a jobb tisztítási élményért

A Dyson V16 Piston Animal csatlakozik a MyDysonTM alkalmazáshoz, amely a tulajdonosoknak minden eddiginél nagyobb ellenőrzést és kényelmet biztosít. Az appon keresztül a tulajdonosok hozzáférhetnek további beállításokhoz és valós idejű karbantartási figyelmeztetéseket kaphatnak. Emellett lépésről lépésre útmutatást nyújt a Dyson porszívó ápolásához és a lehető leghatékonyabb használatához.

A Dyson V16 Piston Animal további fontos jellemzői:

Teljes gépi HEPA szűrés teljesen zárt, ötlépcsős szűrőrendszerrel, amely 99,99%-ban kiszűri a 0,1 mikron méretű részecskéket, így csak tisztább levegő kerül vissza a lakásba, miközben a szívóteljesítmény nem csökken.

A LED-es megvilágítás láthatóvá teszi a láthatatlan port, így takarításkor semmit sem hagy ki.

70 percnyi, teljesítményvesztés nélküli, erős szívóerő, cserélhető akkumulátor a hosszabb üzemidő érdekében.

Három precíziós tartozék:

Kombi szívóka: egyesíti a széles fúvókát és a kefét egy eszközben, így gyorsan lehet váltani a tisztítás és a porolás között.

Résszívó fej: precíz tisztításhoz a nehezen elérhető élek és szűk helyek körül.

Hair screw fej 2.0: gyorsan kibontja a hosszú és állati szőrszálakat, nagyobb felvételi és tisztítási teljesítménnyel.

Vásárolj közvetlenül a Dysontól

A Dyson V16 Piston Animal SubmarineTM és a Dyson V16 Piston Animal szeptember 5-től kapható, további információk a Dyson.hu oldalon találhatók.

A továbbfejlesztett Dyson V8 Cyclone vezeték nélküli porszívó – elérhető szeptember 10-től

A Dyson V8™ porszívó következő generációja. 30%-kal nagyobb szívóteljesítménnyel a Dyson V8 Cyclone porszívó a makacs szennyeződéseket és törmeléket is eltávolítja. Könnyedén cserélhető akkumulátora megszakítás nélküli lefedettséget biztosít. Az új, ravasz nélküli bekapcsoló gomb és a három tisztítási mód – Eco, Medium és Boost – nagy teljesítményt, akár 60 perces üzemidőt és szívóerőcsökkenés-mentességet biztosít, emellett 2026-tól az önürítő dokkoló is elérhető lesz. A meglévő V8™ porszívó tulajdonosok továbbra is használhatják a jelenlegi tartozékaikat, az új tulajdonosok pedig számos kompatibilis eszköz közül választhatnak.

James Dyson így nyilatkozott: „Miniatürizált, nagy sebességű digitális elektromos motorunknak köszönhetően teljesen újragondolhattuk a porszívók formáját. Könnyű és rendkívül manőverezhető kialakításunk megváltoztatta az emberek porszívózási szokásait, és – mint általában – a legtöbb versenytársunk lemásolta. Ezért kifejlesztettük ennek a népszerű kialakításnak a következő generációját, amelybe beépítettük legújabb technológiáinkat, többek között az önürítő dokkolót. Ez a Dyson V8 Cyclone.”

ÚJDONSÁG: A Dyson Clean+Wash Hygiene – elérhető 2026 januártól

Könnyű, nedves és száraz tisztító, amely egyedülálló módon nem okoz higiéniai problémákat a szűrőkkel, és új szintű higiéniát biztosít a kemény padlók tisztításához. A hagyományos nedves tisztítókkal ellentétben, amelyek szűrőkre támaszkodnak, eltömődhetnek, baktériumokat foghatnak be és kellemetlen szagokat kelthetnek, a Dyson Clean+Wash Hygiene minden szennyeződést és piszkos vizet a tisztítófejben tart.

„Új Dyson Clean+Wash Hygiene ultraabszorbens hengere 30%-kal sűrűbben van mikroszálakkal feltöltve, mint korábban, és beágyazott nylon sörtékkel rendelkezik, amelyek segítenek a foltok eltávolításában – az eredmény minden alkalommal higiénikus, gyorsan száradó és csíkmentes tisztítás.” – mondta James Dyson.

ÚJDONSÁG: A Dyson Spot+Scrub™ Ai robot – elérhető 2026 januártól

A Dyson robot porszívó technológia következő generációja, amelyet nedves és száraz padló tisztítására terveztek. AI foltfelismerő és adaptív tisztítási funkcióval rendelkezik, amely pontosan azonosítja, reagál, ellenőrzi és tisztítja a foltokat, miközben elkerüli az akadályokat. Fejlett foltfelismerő rendszer előtte-utána képfeldolgozással ellenőrzi a folt eltávolítását, és addig ismételten átmegy a makacs folton, amíg meg nem győződik arról, hogy teljesen eltávolította. Az öntisztító nedves görgőjében található 12 pontos hidratáló rendszerrel és a ciklonikus, zsák nélküli ürítő dokkolóval higiénikus tisztítást és erőteljes szívóerőt biztosít. A MyDyson™ alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára a tisztítási térképek figyelemmel kísérését és célzott tisztítások kéréseit is.

„A Dyson mérnökei az 1990-es évek óta fejlesztik a robotporszívókat. 2001-ben mutattuk be az első DC06 modellt, és azóta is folyamatosan fejlesztjük a képfeldolgozó technológiát. Most olyan robotot fejlesztettünk, amely intelligensen felismeri, azonosítja és tisztítja a foltokat, kiömlött folyadékokat és szennyeződéseket, a makacs foltokat addig tisztítja, amíg azok eltűnnek, fejlett mesterséges intelligencia segítségével. Ez egy határozott, intelligens és alkalmazkodó gép!” – nyilatkozta James Dyson.

ÚJDONSÁG: A Dyson HushJet™ Purifier Compact – elérhető 2026 januártól

Új, nagyon nagy áramlású, mégis rendkívül csendes, kisméretű légtisztító, amelyet úgy terveztek, hogy az egész szobát megtisztítsa. A piacon található egyes kompakt légtisztítók akár 60 dB-es zajszintet is elérhetnek, míg a Dyson HushJet™ teljes áramlás mellett is alacsony, 44 dB-es zajszintet biztosít, alvó módban pedig csak 24 dB-est.

James Dyson elmondta: „Kifejlesztettünk egy módszert a nagy sebességű légáramlás simítására, hogy minimalizáljuk a turbulenciát és csökkentsük az aerodinamikai zajt, így a Dyson HushJet nagyon nagy légáramlást biztosít, miközben minimális zajt generál. A 0,3 mikron méretű szennyező anyagok 99,97%-át képes kiszűrni.”

Az első pengék nélküli ventilátor, intelligensen újragondolva. A Dyson Cool™ CF1 ventilátor – elérhető 2026 március közepétől

A Dyson új technológiai fejlesztésekkel hozta vissza a világ első pengementes ventilátorát. A Dyson Cool™ CF1 ventilátor a Dyson pengementes ventilátorának továbbfejlesztett változata. Energiahatékony, a MyDyson™ alkalmazáson keresztül vezérelhető, új alvó üzemmóddal, LCD képernyővel, intuitív vezérlőgombokkal, hatékony személyes hűtést biztosító kefe nélküli egyenáramú motorral, valamint nagyobb pontosságot és személyre szabott kényelmet biztosító továbbfejlesztett oszcillációs beállításokkal rendelkezik.

A pengék nélküli ventilátoros fűtőberendezés fejlesztése. A Dyson Hot+Cool™ HF1 Remote Link Pre-Heat ventilátoros fűtőberendezés – elérhető 2026 januártól

A Dyson leggyorsabb, legcsendesebb és legerősebb 2 az 1-ben ventilátoros fűtőberendezése, amely gyorsabban fűti a helyiségeket és 25%-kal csendesebb, mint korábban. Beépített hőmérséklet-érzékelőjével energiatakarékos és kényelmes, új alvó üzemmódjával pedig éjjel-nappal fenntartja a kívánt hőmérsékletet. A Dyson első hálózatra csatlakoztatható ventilátoros fűtőberendezéseként a MyDyson™ alkalmazáson keresztül távolról is vezérelhető.

A Dyson legerősebb hajszárítója. A Dyson Supersonic r™

Könnyebb, kisebb és erősebb, mint elődei, lamináris áramlású fűtőelemmel, intelligens, RFID-érzékelőkkel ellátott tartozékokkal rendelkezik, amelyek alkalmazkodnak a légáramláshoz és a hőmérséklethez, valamint a Dyson Hyperdymium™ motorjával. Kompakt kialakítása gyors szárítást, simább, fényesebb hajat biztosít hőkárosodás nélkül.

A következő szintű többfunkciós hajformázó és hajszárító. A Dyson Airwrap Co-anda 2x™

Fedezze fel a stílusalkotás új szintjét az új Dyson Airwrap Co-anda 2x™ multi-styler és hajszárítóval, amely a Dyson újonnan kifejlesztett, leggyorsabb és legerősebb hajápolási motorjával, a Hyperdymium™ 2 motorral működik. 6 az 1-ben sokoldalúságával a stílusalkotás világának végtelen lehetőségeit tárja fel: szárítás, göndörítés, hullámosítás, egyenesítés, simítás és volumenadás hőkárosodás nélkül.

A Dyson Omega™ tápláló termékcsalád

A Dyson Omega™ tápláló hajápolási termékcsalád piacra dobása a Dyson gazdaságok 13 éves fenntartható mezőgazdasági szakértelmét ötvözi a Dyson 12 éves hajkutatási és szépségápolási termékek terén szerzett tapasztalatával. A termékcsalád tartalmaz egy hidratáló hajolajat, amely erősíti és helyreállítja a hajat, valamint egy hajápoló spray-t, amely táplálja és kisimítja a hajat.