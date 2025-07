2025 novemberében, közel 70 év működés után végleg bezár Bécs egyik legismertebb magyar étterme, az Ilona Stüberl, amelyet 1957-ben alapított Somlai Mihály és felesége, Vayda Ilona. A vendéglőt azóta is ugyanaz a magyar család vezette, utóbbi évtizedekben Fodor Mária, Somlai nevelt lánya irányításával.

68 év után bezár Bécs ikonikus magyar étterme

Az 1956 után emigrált magyarok egyik fontos találkozóhelye volt

A kisvendéglő Bécs szívében, a Graben közelében, az osztrák főváros egyik legforgalmasabb részén működött, és az 1956-os forradalom után emigrált magyarok egyik fontos találkozóhelye lett. Az étterem neve már a nyitás idején is a magyaros ízeket és a családias hangulatot jelentette a vendégek számára.

2005-ben Bécs legjobb éttermének választották

Mária 1978-ban, 16 évesen érkezett Budapestről Bécsbe, és bár eleinte nehézségei voltak, beleszeretett a vendéglátásba. 1987-ben vette át az étterem irányítását, sokáig saját erejéből újította fel és tartotta fenn a helyet. Az Ilona Stüberl hamar ismert lett nemcsak az emigránsok, hanem osztrákok és turisták körében is. Itt evett Grosics Gyula, Puskás Ferenc, és több híresség is vendégeskedett, köztük Marika Lichter és Leonardo Farkas is.

Az évek során az étterem több elismerést is elnyert: 2005-ben Bécs legjobb éttermének választották, Mária pedig gasztronómiai tanácsosi címet, osztrák és magyar állami kitüntetéseket is kapott.

A bezárás oka összetett

A tömegturizmus, a belvárosi bérleti díjak emelkedése, a személytelenné váló környezet, valamint a Covid utáni munkaerőhiány mind megnehezítették a működtetést. A társasház, amelyben az étterem található, új terveket készített az ingatlannal, így a Stüberl sorsa végleg megpecsételődött.

Bár a vendéglő bezár, Fodor Mária nem tervezi a teljes visszavonulást. Bízik abban, hogy új lehetőségek várnak rá – de az Ilona Stüberl mindig különleges helyet foglal el a szívében.

