2026.02.05.

5 háztartási gép, amelyet soha ne hagyj felügyelet nélkül

Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy baj legyen: ezek azok a háztartási gépek, amelyeket a szakértők szerint soha nem érdemes magukra hagyni működés közben.

Mindenki szeretné hatékonyan kihasználni az idejét, ezért gyakran előfordul, hogy elindítunk egy-két háztartási gépet, majd elindulunk otthonról — bevásárolni, sétálni, vagy csak a postára. A Good Housekeeping szakértői azonban világosan figyelmeztetnek: vannak olyan készülékek, amelyeket egyáltalán nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mert működés közben akár komoly veszélyforrássá is válhatnak ezek a háztartási gépek.

Tűz- és vízkár is keletkezhet

Akár tűzről, akár vízkárról van szó, a legtöbb háztartási baleset épp akkor történik, amikor senki nincs otthon, vagy amikor azt feltételezzük, hogy biztonságban van. A tűzvédelmi szervezetek adatai szerint évente több tízezer olyan eset fordul elő, amely otthoni elektromos készülékekhez köthető – sok közülük megelőzhető lenne alapszintű óvintézkedéssel és a készülékek megfelelő működésének figyelésével.

A szakemberek azt is hangsúlyozzák, hogy az okos technológia (például távoli indítás) könnyebbé teszi az életet, de ennek nem szabad felülírnia a biztonsági alapelveket: a legjobb döntés, ha olyan gépeket futtatsz, amelyeket ténylegesen látsz és hallasz, mert így idejében észreveheted, ha valami nem működik megfelelően.

Kattints a képre, hogy megtudd, mely háztartási gépek ezek!

5 fotó

Forrásunk volt.

