Az elmúlt napokban nagy port kavart a Ruszwurm cukrászda ügye, végül a budavári önkormányzat birtokba vette a cukrászda által használt ingatlanokat. Tulajdonosa, Szamos Miklós 79. életévében halt meg, valószínűsíthetően szívinfarktusban.

79 éves korában elhunyt Szamos Miklós, a Ruszwurm cukrászda tulajdonosa. Az cukrászda és az önkormányzat közti, évekig elhúzódó pereskedésnek épp a napokban lett vége.

A rossz hírek után nem sokkal meghalt Szamos Miklós, a Ruszwurm cukrászda tulajdonosa forrás

Szamos Miklós közvetlenül azután hunyt el, hogy a budavári önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm cukrászda által használt ingatlanokat, ezzel lezárva egy több mint 15 éve húzódó jogvitát.

A cukrászda és az önkormányzat közti nézeteltérés oka

A Ruszwurm Kft. hosszú időn át a piaci árnál jóval alacsonyabb bérleti díjat fizetett az önkormányzatnak. A bérleti díj mértékéről még több mint másfél évtizeddel ezelőtt kezdődött vita, ám az egyeztetések évekig eredménytelenek maradtak. A cég nem fogadta el az önkormányzat által javasolt, piaci szinthez közelítő díjat, ezért 2015-ben az akkori városvezetés felmondta a bérleti szerződést. Ezt követően elhúzódó pereskedés kezdődött a felek között.

Az ügy végül a Kúrián zárult le, amely jogerős ítéletében az önkormányzatnak adott igazat. A döntés értelmében a Ruszwurm Kft.-nek vissza kellett adnia az ingatlanokat, valamint meg kellett volna fizetnie több mint 300 millió forint bérleti díjhátralékot. Az önkormányzat új vezetése 2024 őszén, figyelembe véve a jogerős ítéletet, két kompromisszumos ajánlatot is tett a cukrászda megmentésére, de egyik javaslatot sem fogadták el Szamosék.

Böröcz László, 1. kerületi polgármester közlése szerint a cég jelenleg is több százmillió forinttal tartozik az önkormányzatnak.

A bírósági döntés után nem tehettünk mást, mint hogy birtokba vettük az ingatlanokat. A korábbi városvezetés éveken át halogatta az ügy lezárását, így kérdéses, hogy egyáltalán sikerül-e behajtani a cégtől a hatalmas tartozást – fogalmazott a polgármester.

A Ruszwurm Cukrász és Vendéglátóipari Kft. szerdán közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozták: az ügy nemcsak a több mint 200 éves múltra visszatekintő Ruszwurm cukrászdát érinti, hanem komoly kérdéseket vet fel a végrehajtási eljárások átláthatósága és a jogállamiság érvényesülése kapcsán.

Szamos Miklós cukrászmester, közgazdász végzettségű vállalkozó 1987-ben alapította első saját cukrászdáját Marcipán néven, családi vállalkozásként.

Forrásunk volt.

Címlapkép.