Ha ezt a hibát elköveted, semmit sem ér a gyömbérteád

Sokan isszák nap mint nap a gyömbérteát, de kevesen tudják, hogy egy apró hiba a készítés során teljesen semmissé teheti a jótékony hatását.

A gyömbértea valóban egy sokoldalú, természetes segítőtárs lehet: támogatja az immunrendszert, élénkíti az anyagcserét, és jól alkalmazható megfázásos vagy emésztési problémák idején is. Ugyanakkor nem mindegy, hogyan készítjük el:

egy apró hiba miatt ugyanis a gyömbértea könnyen elveszítheti jótékony hatását.

A vizet a gyömbérrel együtt kell felmelegíteni, ha hatásos gyömbérteát szeretnél inni Getty Images

Az alapvető különbség az elkészítés módjában rejlik

A gyömbért nem elegendő csak forró vízbe dobni – akkor ugyanis az értékes anyagok nem oldódnak ki megfelelően.

Tanulmányok szerint a legjobb, ha a gyömbérrel együtt melegítjük a vizet, tehát hideg vízbe tesszük a friss gyömbért, majd együtt forraljuk már az elejétől. Így az illóolajok és a csípősséget adó anyagok hosszabban érintkeznek a vízzel, és jobb hatás érhető el.

A gyömbértea készítésének javasolt módja:

Vegyünk egy liter vizet, adjunk hozzá kb. négy, öt milliméter vastag szelet friss (lehetőleg bio) gyömbért a héjával együtt.

A gyömbért a héjával együtt tegyük hideg vízbe, majd forraljuk fel. Ezután alacsonyabb fokozaton 15-20 percig főzzük/áztatjuk, hogy az aktív összetevők maximálisan kioldódjanak.

Ha csak finoman szeretnénk az ízét, elegendő lehet a gyömbért egyszerűen felvágni és röviden áztatni, de a teljes hatás így nem biztos, hogy kialakul.

A kész italt melegen, kis kortyokban fogyasszuk el – így belülről melegít, élénkíti a keringést és segíti a szervezet méregtelenítő folyamatait.

Miért számít ez a részlet?

Ha a gyömbért csak a már forrásban lévő vízbe dobjuk, előfordulhat, hogy a benne lévő hatóanyagok nem tudnak teljesen felszabadulni. A gyömbér illóolajai és csípős vegyületei – amelyek segítik az emésztést és erősítik az immunrendszert – akkor fejtik ki igazán jótékony hatásukat, ha hosszabb ideig érintkeznek a meleg vízzel. Ha ezt a lépést kihagyjuk, a tea íze ugyan kellemes marad, de a hatása jóval gyengébb lehet.

Forrásunk volt.