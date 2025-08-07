Grillezz!

2025.08.07.

Görög nyár a Menzában: Steiner Kristóf vegán menüje mindenkit elvarázsol

Hering András profilképe Hering András

Idén nyáron nem kell repülőre szállnod, ha a görög tengerpart ízeire vágysz, elég, ha ellátogatsz a budapesti Menzába! Steiner Kristóf, a vegán gasztronómia egyik legismertebb hazai arca és Csizmazia László séf újra összeálltak, hogy elhozzák nekünk a hellén életérzést – négy izgalmas, növényi alapú fogás formájában.

A KRISTÓF x MENZA nyári menü augusztus 14-ig érhető el a Liszt Ferenc téri ikonikus étteremben, és minden falatja egy-egy gasztroidőutazás: a methanai csendes elvonulásoktól egészen a bulis míkonoszi estékig. Az ételeket személyes történetek, tengerparti emlékek és hagyományos görög ízek inspirálták – de a megszokott hús és tejtermékek nélkül. És mégis, ezek a fogások bárkit levesznek a lábáról!

A menüsorban szerepel:

  • fava – selymes sárgaborsókrém füstös laskagombával és lilahagymalekvárral
fotó: Lengyel Zsombor
  • yemista – spenótos rizzsel töltött paprika és paradicsom pirított fenyőmaggal
fotó: Lengyel Zsombor
  • görögdinnyesteak – fűszeresen grillezve, mediterrán lencsesalátával
fotó: Lengyel Zsombor
  • pisztáciás baklava – ropogós rétegek között masztiha fagyival tálalva
Fotó: Lengyel Zsombor

A görög gasztronómiában a böjti ételek évszázadok óta alapvetőek – ezek a „véletlenül vegán” fogások nem pótlékok, hanem önmagukban is tökéletesek. A Kristóf-féle menü pontosan ezt a filozófiát követi:

fenntartható, szeretettel készült, és minden érzékszervre hat.

Steiner Kristóf
Steiner Kristóf
Fotó: Lengyel Zsombor

Ha még mélyebben elmerülnél a mediterrán hangulatban, 2025. augusztus 9-én egy egész napos közösségi eseménnyel várnak a Menzában – tengerparti tavernahangulatban, öleléssel, barátokkal, nevetéssel, délelőtt 11:30-tól este 22:30-ig.

Asztalt foglalni erősen ajánlott – ezt a görög nyarat nem érdemes kihagyni!

Hirdetés
Kerüld el ezt a 4 hibát: a kovászos uborkád szottyossá válhat tőlük

Legújabb receptek

párna

Paradicsomos pite

Ropogósra sült leveles tésztán krémes ricotta és lédús paradicsom, mindez megkoronázva a kapribogyó sósságával a bazsalikom frissességével és az olívaolaj lágyságával. Bármilyen ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept