Görög nyár a Menzában: Steiner Kristóf vegán menüje mindenkit elvarázsol

A KRISTÓF x MENZA nyári menü augusztus 14-ig érhető el a Liszt Ferenc téri ikonikus étteremben, és minden falatja egy-egy gasztroidőutazás: a methanai csendes elvonulásoktól egészen a bulis míkonoszi estékig. Az ételeket személyes történetek, tengerparti emlékek és hagyományos görög ízek inspirálták – de a megszokott hús és tejtermékek nélkül. És mégis, ezek a fogások bárkit levesznek a lábáról!
A menüsorban szerepel:
- fava – selymes sárgaborsókrém füstös laskagombával és lilahagymalekvárral
- yemista – spenótos rizzsel töltött paprika és paradicsom pirított fenyőmaggal
- görögdinnyesteak – fűszeresen grillezve, mediterrán lencsesalátával
- pisztáciás baklava – ropogós rétegek között masztiha fagyival tálalva
A görög gasztronómiában a böjti ételek évszázadok óta alapvetőek – ezek a „véletlenül vegán” fogások nem pótlékok, hanem önmagukban is tökéletesek. A Kristóf-féle menü pontosan ezt a filozófiát követi:
fenntartható, szeretettel készült, és minden érzékszervre hat.
Ha még mélyebben elmerülnél a mediterrán hangulatban, 2025. augusztus 9-én egy egész napos közösségi eseménnyel várnak a Menzában – tengerparti tavernahangulatban, öleléssel, barátokkal, nevetéssel, délelőtt 11:30-tól este 22:30-ig.
Asztalt foglalni erősen ajánlott – ezt a görög nyarat nem érdemes kihagyni!