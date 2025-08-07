Görög nyár a Menzában: Steiner Kristóf vegán menüje mindenkit elvarázsol

Idén nyáron nem kell repülőre szállnod, ha a görög tengerpart ízeire vágysz, elég, ha ellátogatsz a budapesti Menzába! Steiner Kristóf, a vegán gasztronómia egyik legismertebb hazai arca és Csizmazia László séf újra összeálltak, hogy elhozzák nekünk a hellén életérzést – négy izgalmas, növényi alapú fogás formájában.

A KRISTÓF x MENZA nyári menü augusztus 14-ig érhető el a Liszt Ferenc téri ikonikus étteremben, és minden falatja egy-egy gasztroidőutazás: a methanai csendes elvonulásoktól egészen a bulis míkonoszi estékig. Az ételeket személyes történetek, tengerparti emlékek és hagyományos görög ízek inspirálták – de a megszokott hús és tejtermékek nélkül. És mégis, ezek a fogások bárkit levesznek a lábáról!

A menüsorban szerepel:

fava – selymes sárgaborsókrém füstös laskagombával és lilahagymalekvárral

fotó: Lengyel Zsombor

yemista – spenótos rizzsel töltött paprika és paradicsom pirított fenyőmaggal

fotó: Lengyel Zsombor

görögdinnyesteak – fűszeresen grillezve, mediterrán lencsesalátával

fotó: Lengyel Zsombor

pisztáciás baklava – ropogós rétegek között masztiha fagyival tálalva

Fotó: Lengyel Zsombor

A görög gasztronómiában a böjti ételek évszázadok óta alapvetőek – ezek a „véletlenül vegán” fogások nem pótlékok, hanem önmagukban is tökéletesek. A Kristóf-féle menü pontosan ezt a filozófiát követi:

fenntartható, szeretettel készült, és minden érzékszervre hat.

Steiner Kristóf Fotó: Lengyel Zsombor

Ha még mélyebben elmerülnél a mediterrán hangulatban, 2025. augusztus 9-én egy egész napos közösségi eseménnyel várnak a Menzában – tengerparti tavernahangulatban, öleléssel, barátokkal, nevetéssel, délelőtt 11:30-tól este 22:30-ig.

Asztalt foglalni erősen ajánlott – ezt a görög nyarat nem érdemes kihagyni!