Ezekkel a mindennapi szokásokkal te is tönkreteszed a gáztűzhelyed

De mutatunk még pár rossz beidegződést is, amit jobb elhagyni – legalábbis ha azt szeretnéd, hogy a tűzhelyed sokáig bírja.

A tűzhely az egyik legkeményebben dolgozó háztartási gép – szinte mindennap használod, mégis könnyű megfeledkezni róla, hogy rendszeres törődést igényel. Gondolj csak bele: lehet, hogy nap mint nap olyan hibákat követsz el, amelyek feleslegesen rövidítik meg ennek a strapabíró készüléknek az élettartamát.

Nézzük galériánkban, mit érdemes elkerülnöd, ha azt szeretnéd, hogy a tűzhelyed hosszú éveken át megbízhatóan működjön!

6 fotó

Ha odafigyelsz ezekre az apróságokra, évekkel meghosszabbíthatod a tűzhelyed életét. Nem kell nagy dolgokra gondolnod – elég, ha rendszeresen tisztán tartod, óvatosan bánsz az edényekkel, és betartod a gyártó ajánlásait. Így sokáig számíthatsz rá a mindennapi főzéseid során.

Forrásunk volt.