Gasztro

2026.03.09.

Heti Horoszkóp – Ezt a burgonyás ételt imádja titkon a csillagjegyed

Nosalty

A burgonya a magyar konyha egyik legalapvetőbb alapanyaga, amit változatosan, színesen tudunk felhasználni ételeinkhez. Köretként is sokféleképpen variálható, de kihasználhatósága szinte végtelen. Most minden jegynek dedikáltan küldünk egy isteni burgonyás receptet!

A burgonyás ételeket nem lehet nem szeretni. Szinte biztosan neked is van olyan örökkedvenc, amiből bármikor elfogadnál egy tányérra. Levesek, főételek, sós nassolnivalók következnek, amiknek mindegyikében a burgonya kap főszerepet!

Sós-ecetes burgonyakrémleves krumplihéjcsipsszel
Heti Horoszkóp - Ezt a burgonyás ételt imádja titkon a csillagjegyed

Kattints a képre, és nézd meg, milyen burgonyás étel a csillagjegyed kedvence!

12 fotó

A burgonya értékes tápanyagokat tartalmaz. Gazdag szénhidrátban, ami energiát ad a szervezetünknek. Emellett tartalmaz vitaminokat, például C-vitamint, valamint ásványi anyagokat, például káliumot. Rostot is tartalmaz, ami segíti az emésztést és az egészséges táplálkozást.

