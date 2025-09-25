Két tucat fagyasztót teszteltek, kiderült, mire kell fokozottan figyelnünk a vásárláskor

A fagyasztó olyan háztartási eszköz, amely nem feltétlenül alapfelszereltsége minden háztartásnak. Általában megelégszünk egy kombinált hűtő fagyasztó rekeszeivel. Elsőre talán mindenkinek az ugrik be, hogy eltárolhatunk benne a szezonon kívüli időszakra gyümölcsöt, zöldséget. De ezen túl még remek ételmentő eszköz is. Sőt. A batch főzés kedvelőinek vagy éppen felfedezőinek is remek partnere lesz egy fagyasztó. Sokszor helyhiány miatt nem tartunk ilyet otthon, pedig már mindenféle méretben kaphatóak. Kisebb, egy-két személyes háztartások is találhatnak maguknak ideális méretet, éppen úgy, mint a nagycsaládosok. Hogy melyiket érdemes választani, abban segíthet a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb terméktesztje.

11 márka 24 fagyasztóját tesztelte a Tudatos Vásárlók Egyesülete

Ezúttal 11 márka – Aeg, Beko, Bosch, Electrolux, Gorenje, Hisense, Ikea, Liebherr, Miele, Samsung, Whirlpool – 24 fagyasztóját tesztelte a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben. Fagyasztóláda, fagyasztószekrény és pult alá építhető fagyasztó is szerepelt a vizsgált termékek között.

Az alábbi 7 fő vizsgálati szempont szerint értékelték a termékeket:

· Fagyasztási hatékonyság (35%)

· Energiafogyasztás (22%)

· Használhatóság (12%)

· Ajánlott hőmérsékletbeállítás pontossága (10%)

· Optimális hőmérsékletibeállítás pontossága (10%)

· Szigetelés, hőtartás (6%)

· Hőmérséklet stabilitás (5%)

Fontos-e, hogy milyen gyorsan fagyaszt?

Természetesen nem mindegy, hogy milyen gyorsan éri el a behelyezett élelmiszer a kívánt, fagyasztott állagot. Különösen húsok, készételek esetében. De a zöldség, gyümölcs esetében is számít ez.

Tipp A tapasztalatok szerint több órás különbségek is előfordulnak. Persze egyik-másiknak van gyorsfagyasztó módja, amivel jó esetben gyorsítható a fagyasztási folyamat.

Amelyik nem fagyaszt gyorsan az nem is jó?

A fagyasztási hatékonyság fontos, de önmagában nem elégséges szempont. A hőtartással, szigeteléssel és a hőmérséklet stabilitással együtt értékelve már kerekebb képet kaphatunk arról, hogy biztonságban lesznek-e az élelmiszereink a kiszemelt készülékben tárolva.

· Utóbbi szempont esetében azt vizsgálták, hogyan hat a fagyasztók teljesítményére és működésére a külső hőmérséklet változására. A jó hír, hogy katasztrofális eredményt egyik termék sem produkált, elég jól bírták a meleget, így a nyári hónapok során is számíthatunk rájuk.

Két tucat fagyasztót teszteltek, kiderült, mire kell fokozottan figyelnünk a vásárláskor

· A hőtartással, szigeteléssel kapcsolatban már nagyobb volt a szórás. Az eredmények 8,9 és 24,9 óra között mozogtak. Vagyis ennyi idő alatt melegedett fel a fagyasztó tartalma -17℃-ról -9℃-ra szobahőmérsékleten, szimulált áramszünet esetében.

Ami még nem mindegy, hogy mennyi áramot fogyaszt!

Ha van otthon fagyasztónk, az egész évben működni fog 0-24 órában. Gondolhatnánk, hogy minél nagyobb fagyasztóról van szó, annál több energiát fog igényelni a működése. Nos, a legenergiahatékonyabbnak (hasznos térfogathoz képest vizsgált energiafogyasztás) a Liebherr CFc 1875 fagyasztóládája bizonyult a maga 187,9 l -es hasznos térfogatával, míg a Whirlpool UW8 F2C XBI N 2 fagyasztószekrénye igényelte a legtöbb energiát a mérések alapján. A különbség a két véglet között 2,5szeres. Ezt már meg fogjuk érezni a villanyszámlán, ezért is érdemes rá odafigyelni. Egyébként hasonló hasznos térfogatú és fagyasztási hatékonyságú termékekről van szó.

Mire figyeljünk a fagyasztók használhatósági szempontjaival kapcsolatban?

Mivel a fagyasztó állandóan működik, érdemes olyat választani, ami nem okoz majd bosszankodást lépten-nyomon. Például a zajosságával. De gondolhatunk itt a tisztíthatóságra is, hiszen élelmiszert tárolunk benne. A termékek zajszintje 32 és 41 dB között mozgott. Az értékelésbe azonban az is beleszámított, hogy milyen minőségű a zaj, vagyis mennyire kellemetlen a valóságban. Így történhetett meg, hogy nem a mérési adatok alapján leghalkabb termék kapta a legjobb értékelést, hanem az Ikea FORSNÄS 005.729.90. Ezeken túl az is kiderült, hogy van olyan készülék, amelyik esetében igen nehézkes hozzáférni a tárolórekeszekhez. Vagy éppen a világítása nem támogatja a keresgélést a fagyasztott ételeink között. De van, amelyik a nyitott ajtót, vagy a hőmérséklet megemelkedését sem jelzi kellőképpen.

A termékek átlagára a teszt publikálásakor 73 000 Ft és 725 000 Ft között mozgott. Érdemes a hasonló méretűeket összehasonlítani árban.

A lista élén az Aeg, a Bosch, az Electrolux, a Gorenje és a Liebherr egyes termékei végeztek.

A termékenkénti részletes eredményeket a Tudatos Vásárlók Egyesületének termékteszt weboldalán érik el az érdeklődők hozzáféréssel.

A teljes teszt hozzáféréssel megtekinthető ITT.

MIÉRT FIZETŐS AZ EREDMÉNY?

Az International Consumer Research & Testing (ICRT) 1990-ben létrehozott, egységes sztenderdeket követő termékteszteléssel foglalkozó szervezet. A célja az, hogy megalapozott információkkal segítse a vásárlókat. A hálózat fogyasztóvédelmi szervezeteket fog össze Európából és a világ minden tájáról. Minden tagja reklámmentesen, gyártóktól, kereskedőktől és politikai pártoktól függetlenül működik. A tesztek részletes eredményeit kizárólag az ICRT-hez tartozó szervezetek publikálhatják saját, erre a célra kialakított felületükön. A hálózat magyarországi tagja a Tudatos Vásárlók Egyesülete, amely a www.tesztek.tudatosvasarlo.hu weboldalon teszi közzé magyarul a nemzetközi vizsgálatokban megszerzett részletes, fogyasztói szempontok mentén rendszerezett eredményeit, valamint a nálunk is kapható termékek – teszt publikálásának időpontjában aktuális – átlagos fogyasztói árát. A TVE tesztjei olyan vizsgálatokra alapoznak, melyekben nemcsak műszeres méréseket végeznek, hanem ki is próbálják, felhasználói oldalról is értékelik az adott árucikkeket.