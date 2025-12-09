Hogy készül a linzerkarika? És hogyan kell csókolózni? Megérkeztek 2025 Google-keresési trendjei

A Google hagyományosan az év végén teszi közzé „Year in Search” összeállítását, amely átfogó képet ad arról, milyen témák foglalkoztatták leginkább a felhasználókat, mik voltak az év legfelkapottabb keresései. A 2025-ös lista ismét pontos lenyomata az év közéleti, kulturális és szórakoztató eseményeinek - izgalmas képet adva például a hazai érdeklődési körökről, néha látványos és meglepő trendeket feltárva.
A Google Kereső az egyik legfontosabb tájékozódási pont a felhasználók számára, hisz immár több mint két évtizede segíti őket abban, hogy gyorsan és könnyedén jussanak hozzá a számukra fontos információkhoz. A 2025-ös keresési adatok trendjei jól tükrözik a társadalmi, kulturális és sportélet aktuális folyamatait, valamint a változó érdeklődést. A Google „Year in Search” oldalán a globális rangsorok mellett közel 60 ország adatai elérhetőek, amelyek átfogó képet adnak az év legnépszerűbb tartalmairól. A listák a legtrendibb kereséseket mutatják, azokat a témákat, melyek 2025-ben hatalmas növekedést mutattak a tavalyi évhez kép
2025 legfelkapottabb keresései Magyarországon
Idén is rendkívül változatos témák iránt érdeklődtek a magyar internetezők a Google Kereső trendjei alapján.
A filmek mezőnyét 2025-ben a hazai kasszasikerek – például a Futni mentem, illetve a Hogyan tudnék élni nélküled - és a klasszikus történetek újragondolásai vezették, hisz felkerült a listára a Nosferatu, a Frankenstein és a Superman is.
A sorozatok között a nagyszabású történelmi produkció, a Hunyadi bizonyult a legnépszerűbbnek, miközben továbbra is az érdeklődés középpontjában áll a Squid Game – Nyerd meg az életed, valamint Az aranyifjú. A tévéműsorok listáját idén a Pokoli rokonok vezette, de a Házasság első látásra, az Exek csatája és tehetségkutatók is hatalmas nézői bázist mozgattak meg. A zenei keresések élén idén is a fesztiválok és a hazánkba érkező világsztárok álltak: a Sziget, az EFOTT, valamint az Imagine Dragons fellépése keltették fel leginkább az érdeklődést, míg Pitbull jövő évi koncertje már 2025-ben rengeteg keresést generált.
2025-ben több ismert személyiség elvesztése mozgatta meg a közvéleményt: a legtöbben Kálloy Molnár Péter, Kathi Béla, illetve Ferenc pápa nevére kerestek rá.
A legfőbb gasztronómiai keresések:
A „Miért…”, „Mi…” és „Hogyan…” típusú kérdések listái pedig idén is jól mutatják a magyarok határtalan kíváncsiságát: a hétköznapi jelenségektől a közéleti kérdéseken át egészen az életvezetési dilemmákig rendkívül sok minden foglalkoztatta a hazai felhasználókat 2025-ben.
A Google Kereső idei trendjei pontos képet adnak arról, mi érdekli leginkább a magyarokat: a könnyed szórakozástól az igazán komoly témákig minden megjelent - feltárva, min nevettünk, min gondolkodtunk el, és mi tartotta lázban a közönséget az év során.
A listák a Year in Search oldalán érhetők el.
A Google Kereső magyarországi listái 2025-ben:
Toplista
- Kálloy Molnár Péter
- Fenerbahce - Galatasaray
- Charlie Kirk
- Dallos Szilvia
- Hunyadi (sorozat)
- Kathi Béla
- Ferenc pápa
- iPhone 17
- Diogo Jota
- Ed Gein
Recept
- dubai csoki
- húsvéti kalács
- eperlekvár
- sonkatekercs
- sárgatúró
- patisszon
- karfiolleves
- cikória
- linzerkarika
- pavlova
Filmek
- Futni mentem
- Egy Minecraft film
- Anora
- Hogyan tudnék élni nélküled
- Nosferatu
- Avicii - A nevem Tim
- Culpa nuestra - A mi hibánk
- Frankenstein
- Konklávé
- Superman
Sorozatok
- Hunyadi
- Squid Game - Nyerd meg az életed
- Ginny és Georgia
- Az aranyifjú
- Kamaszok
- Gengsztervilág
- Alien: Föld
- Heated Rivalry
- Stranger Things
- Egy csodálatos asszony
TV-műsorok
- Pokoli rokonok
- Házasság első látásra
- Exek csatája
- Farm VIP
- Megasztár
- Nyerő Páros
- X-Faktor
- Csillag születik
- A Nagy Duett
- Ázsia Expressz
Elhunytak
- Kálloy Molnár Péter
- Charlie Kirk
- Kathi Béla
- Ferenc pápa
- Diogo Jota
- Ozzy Osbourne
- Schmuck Andor
- Diane Keaton
- Koós Boglárka
- Bényi Ildikó
Mi…
- a szubrett?
- a FOMO?
- a bandikut?
- a Mikulás angol neve?
- a labubu?
- a büszt?
- a zaatar?
- Konstantinápoly mai neve?
- a kajüt?
- a libidó?
Hogyan…
- kell csókolózni?
- lehet módosítani a személyes adatokat az e-papír űrlapon?
- engedd el, ami nem fontos?
- kell kikapcsolni az energiatakarékos módot?
- lehet szavazni a választásokon?
- aludjunk el?
- lehet elmenni előnyugdíjba?
- gyógyulj ki a traumákból?
- írjuk a számokat?
- veszítsünk?
Hogyan készül a lista?
A "Year in Search" listái a Google Trends anonim, statisztikailag összesített adatai alapján készültek, melyekből a duplikációkat, spameket kiszűrtük. A 2025-ös keresések az év trendjeit követve készültek több kategóriában, figyelembe véve a „trending” kereséseket. A „trending” keresések eltérnek a legkeresettebb kifejezésektől, ezek az abszolút keresési volumeneket tükrözik, és nem változnak olyan gyakran. A trendek elemzésével reális képet kapunk a valós érdeklődési területekről.