2025.12.09.

Hogy készül a linzerkarika? És hogyan kell csókolózni? Megérkeztek 2025 Google-keresési trendjei

Nosalty

Vajon a hazai kasszasikerek közül melyek keltették a legnagyobb érdeklődést 2025-ben? És melyik gasztronómiai trend volt a legmeghatározóbb? És miért kerestek annyian a FOMO, labubu és szubrett szavakra? Megérkezett a Google 2025-ös "Year in Search” összeállítása!

A Google hagyományosan az év végén teszi közzé „Year in Search” összeállítását, amely átfogó képet ad arról, milyen témák foglalkoztatták leginkább a felhasználókat, mik voltak az év legfelkapottabb keresései. A 2025-ös lista ismét pontos lenyomata az év közéleti, kulturális és szórakoztató eseményeinek - izgalmas képet adva például a hazai érdeklődési körökről, néha látványos és meglepő trendeket feltárva.   

Klasszikus linzer baracklekvárral
Nosalty


A Google Kereső az egyik legfontosabb tájékozódási pont a felhasználók számára, hisz immár több mint két évtizede segíti őket abban, hogy gyorsan és könnyedén jussanak hozzá a számukra fontos információkhoz. A 2025-ös keresési adatok trendjei jól tükrözik a társadalmi, kulturális és sportélet aktuális folyamatait, valamint a változó érdeklődést. A Google „Year in Search” oldalán a globális rangsorok mellett közel 60 ország adatai elérhetőek, amelyek átfogó képet adnak az év legnépszerűbb tartalmairól. A listák a legtrendibb kereséseket mutatják, azokat a témákat, melyek 2025-ben hatalmas növekedést mutattak a tavalyi évhez kép

2025 legfelkapottabb keresései Magyarországon            

Idén is rendkívül változatos témák iránt érdeklődtek a magyar internetezők a Google Kereső trendjei alapján.

A filmek mezőnyét 2025-ben a hazai kasszasikerek – például a Futni mentem, illetve a Hogyan tudnék élni nélküled -  és a klasszikus történetek újragondolásai vezették, hisz felkerült a listára a Nosferatu, a Frankenstein és a Superman is.

A sorozatok között a nagyszabású történelmi produkció, a Hunyadi bizonyult a legnépszerűbbnek, miközben továbbra is az érdeklődés középpontjában áll a Squid Game – Nyerd meg az életed, valamint Az aranyifjú. A tévéműsorok listáját idén a Pokoli rokonok vezette, de a Házasság első látásra, az Exek csatája és tehetségkutatók is hatalmas nézői bázist mozgattak meg. A zenei keresések élén idén is a fesztiválok és a hazánkba érkező világsztárok álltak: a Sziget, az EFOTT, valamint az Imagine Dragons fellépése keltették fel leginkább az érdeklődést, míg Pitbull jövő évi koncertje már 2025-ben rengeteg keresést generált.

2025-ben több ismert személyiség elvesztése mozgatta meg a közvéleményt: a legtöbben Kálloy Molnár Péter, Kathi Béla, illetve Ferenc pápa nevére kerestek rá.

A legfőbb gasztronómiai keresések:

az ünnepekhez kötődő receptek, a klasszikus finomságok és a trendi alapanyagok egyaránt előtérbe kerültek: a húsvéti kalács és a pavlova mellett a dubai csoki is az év legfelkapottabb keresései közé tartozott.

A „Miért…”, „Mi…” és „Hogyan…” típusú kérdések listái pedig idén is jól mutatják a magyarok határtalan kíváncsiságát: a hétköznapi jelenségektől a közéleti kérdéseken át egészen az életvezetési dilemmákig rendkívül sok minden foglalkoztatta a hazai felhasználókat 2025-ben.

A Google Kereső idei trendjei pontos képet adnak arról, mi érdekli leginkább a magyarokat: a könnyed szórakozástól az igazán komoly témákig minden megjelent - feltárva, min nevettünk, min gondolkodtunk el, és mi tartotta lázban a közönséget az év során.

A listák a Year in Search oldalán érhetők el.         

A Google Kereső magyarországi listái 2025-ben:

Toplista

  1. Kálloy Molnár Péter
  2. Fenerbahce - Galatasaray
  3. Charlie Kirk
  4. Dallos Szilvia
  5. Hunyadi (sorozat)
  6. Kathi Béla
  7. Ferenc pápa
  8. iPhone 17
  9. Diogo Jota
  10. Ed Gein

Recept

  1. dubai csoki
  2. húsvéti kalács
  3. eperlekvár
  4. sonkatekercs
  5. sárgatúró
  6. patisszon
  7. karfiolleves
  8. cikória
  9. linzerkarika
  10. pavlova

Filmek

  1. Futni mentem
  2. Egy Minecraft film
  3. Anora
  4. Hogyan tudnék élni nélküled
  5. Nosferatu
  6. Avicii - A nevem Tim
  7. Culpa nuestra - A mi hibánk
  8. Frankenstein
  9. Konklávé
  10. Superman

Sorozatok

  1. Hunyadi
  2. Squid Game - Nyerd meg az életed
  3. Ginny és Georgia
  4. Az aranyifjú
  5. Kamaszok
  6. Gengsztervilág
  7. Alien: Föld
  8. Heated Rivalry
  9. Stranger Things
  10. Egy csodálatos asszony

TV-műsorok

  1. Pokoli rokonok
  2. Házasság első látásra
  3. Exek csatája
  4. Farm VIP
  5. Megasztár
  6. Nyerő Páros
  7. X-Faktor
  8. Csillag születik
  9. A Nagy Duett
  10. Ázsia Expressz

Elhunytak

  1. Kálloy Molnár Péter
  2. Charlie Kirk
  3. Kathi Béla
  4. Ferenc pápa
  5. Diogo Jota
  6. Ozzy Osbourne
  7. Schmuck Andor
  8. Diane Keaton
  9. Koós Boglárka
  10. Bényi Ildikó

Mi…

  1. a szubrett?
  2. a FOMO?
  3. a bandikut?
  4. a Mikulás angol neve?
  5. a labubu?
  6. a büszt?
  7. a zaatar?
  8. Konstantinápoly mai neve?
  9. a kajüt?
  10. a libidó?

Hogyan…

  1. kell csókolózni?
  2. lehet módosítani a személyes adatokat az e-papír űrlapon?
  3. engedd el, ami nem fontos?
  4. kell kikapcsolni az energiatakarékos módot?
  5. lehet szavazni a választásokon?
  6. aludjunk el?
  7. lehet elmenni előnyugdíjba?
  8. gyógyulj ki a traumákból?
  9. írjuk a számokat?
  10. veszítsünk?

Hogyan készül a lista?

A "Year in Search" listái a Google Trends anonim, statisztikailag összesített adatai alapján készültek, melyekből a duplikációkat, spameket kiszűrtük. A 2025-ös keresések az év trendjeit követve készültek több kategóriában, figyelembe véve a „trending” kereséseket. A „trending” keresések eltérnek a legkeresettebb kifejezésektől, ezek az abszolút keresési volumeneket tükrözik, és nem változnak olyan gyakran. A trendek elemzésével reális képet kapunk a valós érdeklődési területekről.

