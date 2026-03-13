Ilyen is csak hazánkban történik – Rejtélyes módon tűnnek el a bevásárlókosarak egy móri boltból

A Mór és környéke nevű Facebook-csoportban tették közé azt a humoros hangvételű felhívást, melyből kiderül, hogy a település egyik boltjából rejtélyes módon sorra tűnnek el a piros bevásárlókosarak.

A kalandos piros kosarak címmel tettek közé egy bejegyzést a Mór és környéke nevű Facebook-csoportban. Egy móri üzlet üzemeltetője kért segítséget a lakosságtól, ugyanis sorra tűnnek el boltja bevásárlókosarai.

Kedves Móriak! Úgy tűnik, a Spar bolt (Marci bolt) piros kosarai kalandra indultak… Körülbelül 30 darab nem talál haza. Lehet, hogy csak egy sétára mentek, vagy valahol pihennek egy udvarban, garázsban vagy lépcsőházban. Ha esetleg nálad vendégeskedik egy ilyen piros SPAR kosár, segíts neki hazatalálni. Nem kell magyarázkodni, nem kell mondani semmit. Csak hozd vissza a Marci boltba, és tedd vissza a kosártartóba. A kosarak és mi is nagyon hálásak leszünk. Köszönjük szépen! – áll a posztban.

Harminc kosár eltűnt

A bejegyzésben kifejtik azt is, hogy az eltűnéseket nem egy konkrét időponthoz tudják kötni, hanem fokozatosan vették észre, hogy egyre kevesebb van. A vásárlók is jelezték, hogy nehezen találni kosarat, és mikor összeszámolták őket, akkor derült ki, hogy 30 darabbal kevesebb van. Mint kiderült, általános jelenség, hogy valaki abban viszi haza az árut, de a kosarat nem juttatja vissza az üzletbe.

Ez sajnos nem az első alkalom, hogy ilyen történik. Mivel egy ilyen kosár ára több ezer forint, ezért úgy gondoltuk, egy kedves, humoros hangvételű poszttal próbáljuk meg „hazahívni” őket. Bízunk benne, hogy minél több kosár visszatalál majd a móri SPAR Partner üzletbe, a Marci boltba – írják.

