6 szokás, ami már 10 perc alatt képes csökkenteni a stresszt

Ezek az apró trükkök segíthetnek abban, hogy újra egy kicsit könnyebben vegyük a levegőt.

A szokásaink nemcsak beidegződések vagy rutinok – valójában nagyon is meghatározzák, hogyan érezzük magunkat a mindennapokban. Amikor pedig úgy érezzük, túl nagy a nyomás, az sem mindegy, hogy erre miként reagálunk. „A stresszoldás egy tudatos folyamat: felismerjük, kihívás elé állítjuk, majd aktívan visszafordítjuk a test »üss vagy fuss« reakcióját” – magyarázza Dr. Karim J. Torres Sanchez, klinikai pszichológus. A cél az, hogy a testünk átváltson a nyugalmi, „pihenj és eméssz” üzemmódba, vagyis a feszültségből visszajussunk a belső egyensúly állapotába.

De valljuk be: amikor minden túl soknak tűnik, ez nem is olyan egyszerű. Nézzük, mit mondanak a mentálhigiénés szakértők, milyen hat egyszerű szokás segíthet abban, hogy már tíz perc alatt csökkenjen a stressz-szintünk.

Forrásunk volt.