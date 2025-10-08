Életmód

Erre az őszi zöldségre esküsznek az orvosok: segíthet elkerülni a cukorbetegséget is

Az ősz egyik legértékesebb szezonális zöldsége az édesburgonya, amely nemcsak ízletes és sokoldalú, hanem igazi szuperélelmiszer is. Vitaminokban, antioxidánsokban és rostban gazdag, segíthet stabilizálni a vércukorszintet, és támogatja a cukorbetegség megelőzését – nem véletlenül ajánlják a dietetikusok is.

Ahogy beköszönt az ősz és a tél, egy zöldség különösen sok figyelmet érdemel az orvosok és dietetikusok szerint: ez az édesburgonya. Ez a narancsos, sárga vagy lila gumó nemcsak ízletes és sokoldalú alapanyag, hanem valódi tápanyagbomba, amely segíthet a szervezet védelmében, a vércukorszint egyensúlyban tartásában, sőt, akár a cukorbetegség megelőzésében is.

Egy tál saláta
Az édesburgonya segíthet megelőzni a cukorbetegséget
Miért különleges az édesburgonya?

Az édesburgonya – más néven batáta – kiemelkedően gazdag A-, C- és E-vitaminban, továbbá bétakarotint, káliumot és foszfort is tartalmaz. Paula Serrano, a Spanyol Táplálkozási és Dietetikai Akadémia (AEND) szakértője szerint ez az egyik legkomplexebb, legértékesebb élelmiszer, amely szinte mindenki számára egészséges választás.

Vitaminok és ásványi anyagok, amelyek a szervezet minden részét támogatják:

  • A-vitamin: nélkülözhetetlen a látás, a bőr és a nyálkahártyák egészségéhez, különösen fontos a terhesség és a szoptatás idején.
  • C-vitamin: segíti a szövetek regenerációját, erős antioxidáns, és hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez.
  • E-vitamin: védelmet nyújt a sejteknek az oxidatív stresszel szemben, támogatja a vérkeringést és a vörösvértestek képződését.
  • Bétakarotin: az édesburgonya narancsos árnyalatát adja, és szükség esetén A-vitaminná alakul a szervezetben.
  • Kálium: fontos az ideg- és izomműködéshez, segít a szívritmus szabályozásában, valamint ellensúlyozza a túlzott nátriumbevitelt, így csökkenti a vérnyomást.
  • Foszfor: létfontosságú a sejtek regenerálódásához, a növekedéshez és a fehérjetermeléshez.

Az édesburgonya tápanyagtartalma (100 grammra vetítve)

  • Kalória: 101 kcal
  • Fehérje: 1,2 g
  • Zsír: 0,6 g
  • Szénhidrát: 21,5 g
  • Rost: 2,5 g

A rosttartalom különösen fontos, hiszen segíti az emésztést, megelőzi a székrekedést, és elősegíti a hosszan tartó teltségérzetet.

Probiotikus hatás: táplálék a bélflórának

Az édesburgonyában található rezisztens keményítő nem bomlik le az emésztés során, így eljut a vastagbélbe, ahol a jótékony bélbaktériumok táplálékául szolgál. Ez nemcsak az emésztést javítja, hanem hozzájárul a fogyáshoz is, mivel fokozza a jóllakottság érzését.

Fontos azonban a mértékletesség: napi 100 grammnál nagyobb mennyiség fogyasztása puffadást vagy gázképződést okozhat.

Miért jó cukorbetegek és sportolók számára?

Bár neve „édes”, az édesburgonya alacsonyabb glikémiás indexszel rendelkezik, mint a hagyományos burgonya. Ennek köszönhetően lassabban emeli meg a vércukorszintet, így ideális választás cukorbetegeknek.

Emellett bioaktív vegyületei erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásúak. A magas szénhidráttartalom pedig energiát biztosít sportolás előtt vagy után, támogatva az izomtömeg növekedését.

Burgonya vagy édesburgonya?

Paula Serrano szerint egyik sem „jobb” a másiknál – mindkettő egészséges, ha mértékkel és változatos étrend részeként fogyasztjuk. Az édesburgonya azonban egyedi ízével és tápanyagtartalmával izgalmas alternatívát kínál a hagyományos burgonya helyett.

Forrásunk volt.

