Használd így a konyhai csepegtetőt: gyorsabban száradnak az edények, kisebb a penészveszély

A klasszikus konyhai csepegtető egyre inkább kezd kimenni a divatból, hiszen nem túl praktikus. Egy sokkal esztétikusabb és hatékonyabb megoldás váltja fel, aminek segítségével hamarabb meg is száradnak majd a frissen elmosott edények.
A hagyományos mosogatórácsok hátrányai közé tartozik, hogy sok helyet foglal a pulton, alágyűlik a víz, így penészedésnek vagy baktériumoknak ad teret, és még rendetlennek is hat miatta a konyha.
Az új megoldás nem más, mint a falra szerelhető szárítórendszer.
A pult felszabadításával nagyobb munkateret ad, jobb szellőzést tesz lehetővé (ezáltal gyorsabb a száradás és kisebb a penészveszély), illetve letisztultabb megjelenést ad az egész konyhának.
Ezek a rendszerek általában úgy vannak kialakítva, hogy a lefolyó víz közvetlenül a mosogatóba jusson, vagy csepegőtálcát alkalmaznak, így nem maradnak vízpöttyök a pulton.
Fontos még figyelembe venni:
- a pult fölötti hely nagyságát,
- az anyagminőségét (például rozsdamentes acél),
- illetve a felszerelés módját, mert vannak csavaros és ragasztható megoldások is.
A modern, falra szerelhető vagy pult fölött elhelyezhető csepegtető praktikus, higiénikus megoldás, és rendezettebbé teszi a konyhát is.