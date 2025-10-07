Életmód

2025.10.07.

Használd így a konyhai csepegtetőt: gyorsabban száradnak az edények, kisebb a penészveszély

Nosalty profilképe Nosalty

A frissen elmosott edényekkel járó legnagyobb probléma, hogy miközben az edényszárítón pihennek, az egész konyhapultot szétáztatják. Ráadásul a konyhai csepegtető sok helyet is foglal az értékes munkafelületből. Most Otthon Tippünkben egy olyan megoldást mutatunk, aminek hála, gyorsabb, praktikusabb és esztétikusabb edényszárítási módszert ismerhettek meg.

A klasszikus konyhai csepegtető egyre inkább kezd kimenni a divatból, hiszen nem túl praktikus. Egy sokkal esztétikusabb és hatékonyabb megoldás váltja fel, aminek segítségével hamarabb meg is száradnak majd a frissen elmosott edények.

Edényszárító
A klasszikus konyhai csepegtető egyre inkább kezd kimenni a divatból

A hagyományos mosogatórácsok hátrányai közé tartozik, hogy sok helyet foglal a pulton, alágyűlik a víz, így penészedésnek vagy baktériumoknak ad teret, és még rendetlennek is hat miatta a konyha.

Az új megoldás nem más, mint a falra szerelhető szárítórendszer.

A pult felszabadításával nagyobb munkateret ad, jobb szellőzést tesz lehetővé (ezáltal gyorsabb a száradás és kisebb a penészveszély), illetve letisztultabb megjelenést ad az egész konyhának.

Ezek a rendszerek általában úgy vannak kialakítva, hogy a lefolyó víz közvetlenül a mosogatóba jusson, vagy csepegőtálcát alkalmaznak, így nem maradnak vízpöttyök a pulton.

Fontos még figyelembe venni:

  • a pult fölötti hely nagyságát,
  • az anyagminőségét (például rozsdamentes acél),
  • illetve a felszerelés módját, mert vannak csavaros és ragasztható megoldások is.

A modern, falra szerelhető vagy pult fölött elhelyezhető csepegtető praktikus, higiénikus megoldás, és rendezettebbé teszi a konyhát is.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

szörp

Immunerősítő almaecet

Sokan szeptembernek eltesznek különböző természetes gyógyíreket, ilyen például ez az immunerősítő ecet is. Rengeteg természetes vitamin diffundálódik bele azáltal, hogy négy hétig ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Piros alapon fehér pöttyös kalapos gyilkos galóca az erdőben
Életmód

Tele vannak vele a magyar erdők, pedig életeszélyes: így védd...

A gombászás remek módja annak, hogy friss, egészséges ételhez jussunk egyenesen a természetből, azonban, ha nem vigyázunk, életveszélyes is lehet. Ezúttal a szombathelyi vásárcsarnok készített edukatív videót arról, hogyan lehet felismerni és elkerülni a halálos gyilkos galócát, sőt, egy interaktív térkép is segít gombaszakellenőrt találni.

Szász Nóri

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept