Gasztro

2025.10.17.

Bezárt Csernus doki egri kávézója: ez lesz a helyén

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

Végleg lehúzta a rolót Csernus Imre étterme, a Depresso, helyén hamarosan az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosai nyitják meg új vendéglátóegységüket.

Éppen tíz évvel ezelőtt, 2015-ben nyitott meg Egerben, a Dobó téren az egykori tévés pszichiáter, Csernus Imre találóan Depresso névre keresztelt kávézó-bárja. Egy évtized után azonban végleg lehúzza a rolót Csernus Imre helye. Egy zárás híre mindig szomorú, azonban nem marad gasztronómiai gyöngyszem nélkül a város. Mint azt a Heol.hu kiderítette, az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosai, Soltész Gergő és felesége, Soltészné Tarnay Éva nyitnak itt új helyet, SIGNO Bistro&Bar néven.  

Fehér kávéscsészék egy kávégép tetején
Bezár Csernus doki étterme az egri Dobó téren, ez lesz a helyén

Sorsszerű nyitás

Emlékszem, egy bő évtizede, amikor Egerbe költöztünk, épp a Dobó téren sétáltunk – babakocsival, akkor még két gyerekkel. Nézelődtünk a téren, és megláttuk a gyönyörű épületet, benne az üzlethelyiséggel, amelyben akkor egy cipőbolt volt. Megegyeztünk, hogy ha valaha nyitunk éttermet Egerben, az itt lesz. Azzal, hogy a Depresso bezárt, a sors végül elénk sodorta a lehetőséget, amibe hirtelen, gondolkodás nélkül bele is vágtunk

- idézte fel Soltészné Tarnay Éva.

A SIGNO az ígéretek szerint helyi, kistermelői alapanyagokra építő, szerethető, vidéki konyhával várja majd novembertől a vendégeket, amely egyúttal a kreativitást és ötletességet sem nélkülözi.

A már elkészült étlapot a szezonalitás, a természetesség és a hagyományok modern értelmezése hatja át, ráadásul nem egy, hanem két séf - nevük még titok, akárcsak az étlap - közösen felel majd a konyháért.

Bár ez egy szokatlan felállás, ahogy az Ostoros Családi Pincészetnél is két főborásszal dolgoznak, eredményesen.  

A tulajdonosok elmondása szerint a SIGNO nemcsak a Soltész borcsalád bemutató helye lesz. A találkozások és kapcsolódások tökéletes helyszínéül szánják, ahol jó ételek, finom borok és kellemes hangulat mellett kapcsolódhatnak ki a vendégek, mindezt egy igényes környezetben.  

Az üzlethelyiséget Ipacs Géza tervei alapján alakítják át, azonban az épület műemlékvédelmi státuszát is tiszteletben tartják, sőt, a dizájn révén igyekeznek beépíteni azt az enteriőrbe.

Forrásunk volt.

Címlapkép: Csernus doki Facebook-oldal

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült zöldség

Közel-keleties sült sütőtök

Nálunk az ősz eddigi slágerreceptje eddig ez a fűszeres sült sütőtök, amit a tahini és a dukkah fűszerkeverék varázsol egzotikussá. Kreáltunk mellé egy gyors édeskömény-salátát ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

sajtos-csirkemellpuffancs
fűszeres húsok

Sajtos csirkemellpuffancs

Sokan nem szeretik a csirkemellet, mert sütés után túl száraznak találják. Viszont, ha így készítjük el, a hús sütés közben nem szárad ki, finom ízletes, és jó szaftos maradt.

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept