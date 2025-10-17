Bezárt Csernus doki egri kávézója: ez lesz a helyén

Végleg lehúzta a rolót Csernus Imre étterme, a Depresso, helyén hamarosan az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosai nyitják meg új vendéglátóegységüket.

Éppen tíz évvel ezelőtt, 2015-ben nyitott meg Egerben, a Dobó téren az egykori tévés pszichiáter, Csernus Imre találóan Depresso névre keresztelt kávézó-bárja. Egy évtized után azonban végleg lehúzza a rolót Csernus Imre helye. Egy zárás híre mindig szomorú, azonban nem marad gasztronómiai gyöngyszem nélkül a város. Mint azt a Heol.hu kiderítette, az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosai, Soltész Gergő és felesége, Soltészné Tarnay Éva nyitnak itt új helyet, SIGNO Bistro&Bar néven.

Sorsszerű nyitás

Emlékszem, egy bő évtizede, amikor Egerbe költöztünk, épp a Dobó téren sétáltunk – babakocsival, akkor még két gyerekkel. Nézelődtünk a téren, és megláttuk a gyönyörű épületet, benne az üzlethelyiséggel, amelyben akkor egy cipőbolt volt. Megegyeztünk, hogy ha valaha nyitunk éttermet Egerben, az itt lesz. Azzal, hogy a Depresso bezárt, a sors végül elénk sodorta a lehetőséget, amibe hirtelen, gondolkodás nélkül bele is vágtunk - idézte fel Soltészné Tarnay Éva.

A SIGNO az ígéretek szerint helyi, kistermelői alapanyagokra építő, szerethető, vidéki konyhával várja majd novembertől a vendégeket, amely egyúttal a kreativitást és ötletességet sem nélkülözi.

A már elkészült étlapot a szezonalitás, a természetesség és a hagyományok modern értelmezése hatja át, ráadásul nem egy, hanem két séf - nevük még titok, akárcsak az étlap - közösen felel majd a konyháért.

Bár ez egy szokatlan felállás, ahogy az Ostoros Családi Pincészetnél is két főborásszal dolgoznak, eredményesen.

A tulajdonosok elmondása szerint a SIGNO nemcsak a Soltész borcsalád bemutató helye lesz. A találkozások és kapcsolódások tökéletes helyszínéül szánják, ahol jó ételek, finom borok és kellemes hangulat mellett kapcsolódhatnak ki a vendégek, mindezt egy igényes környezetben.

Az üzlethelyiséget Ipacs Géza tervei alapján alakítják át, azonban az épület műemlékvédelmi státuszát is tiszteletben tartják, sőt, a dizájn révén igyekeznek beépíteni azt az enteriőrbe.

