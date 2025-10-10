Életmód

2025.10.10.

Az egészségtudatos vásárlókat vette célba új termékével a Coca-Cola

A világ egyik legismertebb italmárkája szeretné átpozícionálni magát a piacon: új termékével elsősorban az egészségtudatos vásárlókat vette célba.

A Coca-Cola nagy dobásra készül új termékével, aminek nemcsak mérete, hanem édesítési módja is meglepetés lehet sokak számára. Az amerikai piacon már jövő év elejétől kapni az új terméket, de nem kizárt, hogy hamarosan minket is elér a Coca-Cola újdonsága.

Coca-Cola logó
Mini változatban érkeznek a Coca-Cola új, nádcukros termékei az USA-ba

Olcsó és pici

Az egészségtudatos vásárlókat célozza meg új termékével a Coca-Cola, aminek íze marad a régi, azonban méretében és édesítési módjában is újat mutat a vásárlóknak.

Jövő év elejétől már kapható az amerikai piacon legnépszerűbb italainak mini változata, ami 220 milliliterével (7,5 uncia) azoknak szeretne kedvezni, akik odafigyelnek a kalóriabevitelükre.

Ezek a termékek 1, 29 dollárba kerülnek majd (kb. 435 forintba) , így a Coca-Cola reméli, hogy új rétegeket is meg tud szólítani.

Joel Bishop, a Coca-Cola észak-amerikai kereskedelmi igazgatója szerint már egyre kevesebb a két dollár alatti, azonnal fogyasztható ital a boltokban.

A célunk a megfizethetőség és az új vásárlók megszólítása

- mondta.

Nemcsak a hagyományos Coca-Colából, hanem Coke Zero, Cherry Coke, Sprite és Fanta ízekben is elérhetők lesz az új kiszerelés, de a Diet Coke (Coca-Cola Light) szintén bekerül a kínálatba.

Az új kiszerelés mellett még egy újdonság várható már az év végére: a nádcukorral édesített üveges Coca-Cola.

Egyre többen keresik a természetes cukros kólát az édesítőssel szemben

Ez a változat az amerikai piacon jelenleg elérhető magas fruktóztartalmú kukoricaszirup helyett természetes nádcukrot használ. Az igazi, cukros kóla iránti kereslet évek óta egyre nő, részben a Mexikóból importált „Mexican Coke”-nak köszönhetően, ami a fogyasztók szerint finomabb, lágyabb ízű.

Forrásunk volt.

