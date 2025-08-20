Szinte biztos, hogy rosszul eszed a csipszet a protokoll-szakértő szerint

Még a legegyszerűbb gesztusok, berögződések is sokat elárulhatnak a neveltetésünkről és viselkedésünkről, akkor is, ha például egy zacskó chipset osztunk meg valakivel.

Van aki otthon, egymagában, olvasáshoz, tévézéshez imádja, mások baráti vagy családi összejöveteleket nem tudnak elképzelni nélküle. Mi ez a ropogós finomság? Természetesen a világ egyik legkevésbé sem tápanyagdús és egészséges nassolnivalója, a chips.

Egy zacskó chips elfogyasztásához is társulnak illemszabályok

Ki-ki zacskóból, tálba kiöntve vagy épp különböző ízeket összemixelve eszi, de arról keveset hallani, hogy illemszabályok szerint fogyasztaná bárki is. Nos, María José Gómez etikettszakértő, akinek a spanyolok imádják a különböző témájú, protokoll-szabályokról szóló TikTok-csatornáját, most górcső alá vette ezt a témát, nevezetesen a chips kulturált fogyasztásának szabályait.

Íme a protokoll-szakértő tanácsai a chipsezésről, kis TikTok-videó formájában:

#chips #españa ♬ sonido original - protocolo y etiqueta @protocoloyetiqueta.es 📦🥔 ¿Eres de los que mete la mano en la bolsa... o sirves las patatas en un platito como la realeza? Hay dos tipos de personas: 👑 Los del "plato al centro, todos con servilleta" 🦍 Y los del "mano a la bolsa y que sea lo que el crujido quiera" Porque sí, incluso para las patatas hay reglas no escritas... ¿Tú de qué team eres? 👇 Cuéntalo sin morderte los dedos grasientos. #protocoloyetiqueta

Elsőként arról beszél a videóban, hogy ha egyedül chipsezünk, abban az esetben nem gond, ha magából a zacskóból fogyasztjuk a korongokat, viszont igyekezzünk mindig azonos kezünkkel nyúlni a chipsért, és azt emeljük a szánkhoz, viszont, ügyeljünk rá, hogy egyszerre csak egyet, ne pedig hármasával tömjük magunkba. Ennek az okára sajnos nem tér ki, pedig minket kifejezetten érdekelne, ha nem látja senki, miért nem szórhatjuk akár egyenesen a csomagolásból a szánkba, de hiszünk a szakértőnek.

Mi a helyzet, ha többen osztozunk egy zacskó chipsen?

Amikor megosztjuk a chipset, az viszont egészen más tészta. Először is, mindenképpen tálba öntsük a nassolnivalót, amihez mindenki könnyedén hozzáfér, anélkül, hogy könyékig kelljen öt embernek egyszerre matatni a zacskóban. A nem domináns kezünkkel fogjuk meg a burgonyaszeleteket, majd tegyük át a domináns kezünkbe, így csak az egyik kezünket szennyezzük meg nyálunkkal.

„Ha társaságban vagyunk, azt is kerüljük el, hogy több burgonyaszirmot vegyünk ki egyszerre, és egyszerre tegyük a szánkba." Ezzel azt is kiküszöböljük, hogy össze-vissza morzsáljunk magunk körül mindent, és túlságosan hangosan ropogtassunk, zavarva a környezetünkben lévőket.

Vigyázzunk az ujjakkal!

Ki ne nyalná végig ujjait, hogy a lehető legtöbb ízfokozót a szervezetébe juttassa a hagymás-tejfölös vagy éppen paprikás csipsz-szirmokról? Nos, ez társaságban nem túl gusztusos, és teljesen érthető módon kerülendő, ha belegondolsz.

Arra egyébként felhívja a figyelmet, hogy nem merev protokollról vagy elavult szertartásokról van szó, hanem egyszerű gesztusokról, amelyekkel a mások iránti figyelmünket fejezhetjük ki.

