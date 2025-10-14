Az indiai csodanövény, amit stresszoldó és alvássegítő: az ashwaganda 8 pozitív hatása

Az elmúlt években robbant be nálunk a köztudatba az ashwagandha, amiről sokan ódákat zengenek. De vajon tényleg csodanövény, vagy csak szemfényvesztés az egész? Utánajártunk, és összegyűjtöttük az ashwaganda 8 pozitív hatását.

Az ashwaganda a hagyományos alternatív gyógyászat, az ayurveda egyik legfontosabb gyógynövénye. Az emberek évezredek óta használják az ashwagandhát a stressz enyhítésére, az energiaszint növelésére és a koncentráció javítására. Az elmúlt években pedig már nálunk is megjelent, és egyre többet lehet hallani jótékony hatásairól. Lássuk, mit tud az ashwaganda!

Az ashwagandha szanszkritül ennyit jelent: „a ló illata”, ez pedig utal a gyógynövény illatára és arra a potenciális képességére, hogy növelje az erőt.

Botanikai neve Withania somnifera, és több más néven is ismert, többek között indiai ginsengnek és téli cseresznyének is hívják.

Számos pozitív élettani hatást társítanak az ashwagandának, és bár már rendelkezésre állnak tudományos kutatások, amelyek alátámasztják ezeket, még több vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy bármi biztosat ki lehessen jelenteni a növény gyógyhatásairól. A legtöbb ember biztonságosan fogyaszthatja az ashwagandhát akár 3 hónapig is kúraszerűen, de a növény hosszú távú hatásai egyelőre ismeretlenek.

Kinek nem ajánlott az ashwaganda?

Az ashwagandha nem feltétlenül biztonságos, ha az adott személy:

- terhes, mivel a magas adagok vetélést okozhatnak

- szoptat

- hormonérzékeny prosztatarákban szenved

- bizonyos gyógyszereket szed, például benzodiazepineket, görcsoldókat vagy barbiturátokat

- műtét előtt áll

- autoimmun vagy pajzsmirigy rendellenességgel küzd

- májproblémákkal küzd

Az ashwagandha szedése egyes embereknél az alábbi mellékhatásokkal járhat:

felső gyomor-bélrendszeri kellemetlenségek

álmosság

hasmenés

hányás

Adagolás Az ashwagandha adagolására vonatkozó ajánlások eltérőek. Kutatások kimutatták, hogy különböző állapotokra eltérő adagolás ajánlott, valahol a napi 250–1250 mg között. Érdemes az adagolás kérdésében szakértőhöz fordulni.

