Gyanítjuk, hogy te is használtál már alufóliát az elektromos, azaz a villanysütődben. Nos, ez az ötlet nem a legjobb, ugyanis a sütőd bánhatja.

Az alufólia nagy segítség lehet, ha éppen elfogyott a sütőpapír, vagy valamilyen rakott ételt letakarva kell sütni, hogy ne égjen meg a teteje, de a belseje is kellően átsüljön. Ez az eljárás azonban nem a legjobb, pláne, ha elektromos sütőt használsz.

Ezért nagyon rossz ötlet alufóliát tenni az elektromos sütőbe

Miért nem jó az elektromos sütőbe alufóliát tenni?

Az elektromos sütők kialakítása olyan, hogy a hő és a levegő szabadon tud áramlani. A fólia bár összegyűjti a kifröccsenő zsiradékot, de ezzel együtt visszaveri a hőt is, ezzel megváltoztatva a hőelosztást.

Az alumínium olvadáspontja kb. 660 fok, így sütés alatt nem olvad meg, azonban a forró felületek és az elzárt légáramlás lokalizált forrópontokat hoznak létre, ami nagy terhelést jelenthet a sütő bizonyos belső pontjainak.

Hova ne tegyük az alumíniumfóliát?

A legrosszabb a sütő alja, a másik pedig, ha a rácsot teljesen letakarjuk fóliával. Egy légkeveréses, elektromos sütőnek szüksége van arra, hogy a levegő szabadon mozoghasson, különben az étel bánhatja.

