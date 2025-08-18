Életmód

Megkóstoltuk az idei Cukormentes Ország Tortáját, és tele volt meglepetésekkel

Lehet egy torta ellenállhatatlan úgy is, hogy nincs benne cukor? Mi megtaláltuk a kérdésre a választ, amikor megkóstoltuk az idei Cukormentes Ország Tortáját.

A Magyarország Cukormentes Tortája verseny 2025-ös győztese az „Álmodozó” lett, amely Kovács Alfréd, a váci Édes Vonal Cukrászda cukrászának alkotása. Ez a különleges desszert egyszerre idézi a klasszikus Lúdláb és Rigójancsi ízvilágát, mégis teljesen új élményt kínál.

Az alapja egy kakaós-mandulás piskóta, melyet fahéjas, chiamagos meggyragu tesz gyümölcsösen izgalmassá.

Az élményt lágy tejcsokoládékrém koronázza meg – mindezt hozzáadott cukor nélkül!

<em>Álmodozó</em>
Egy szelet mindössze 231 kalóriát tartalmaz
Nosalty

Egy szelet mindössze 231 kalóriát tartalmaz, így nemcsak a cukorbetegeknek, hanem mindazoknak ideális választás, akik tudatosan szeretnének édességet fogyasztani.

Nekünk volt szerencsénk még az ünnepi bemutató előtt megkóstolni a tortát. Őszintén szólva, teljesen lenyűgözött minket, és bizton állíthatjuk, hogy még a kifejezetten édesszájúak sem fognak hiányérzetet érezni, ha az Álmodozót választják.

Az ízek tökéletes összhangban voltak, az állag pedig valami egészen fantasztikus: könnyed, krémes, mégis kellően karakteres.

Olyan desszert, amiből simán elfogy két szelet is anélkül, hogy megterhelőnek érezném.

Az „Álmodozó” méltó győztese lett az idei megmérettetésnek: egyszerre hagyományőrző és modern, egészségtudatos, mégis igazi élvezet minden falatja.

