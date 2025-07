Megvan a győztes! Retró csokis sütemények ihlették Magyarország Cukormentes Tortáját 2025-ben

Kovács Alfréd, a váci Édes Vonal Cukrászda cukrásza nyerte az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország Cukormentes Tortája versenyét, amelyet minden évben a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai partnerségével rendez meg az alapítvány. Az „Álmodozó” fantázianevű torta győzelmét Budapesten, az Országház Vadásztermében tartott sajtótájékoztatón hirdették ki, ahol az augusztus 20-i programok mellett bejelentették a Magyarország Tortája verseny győztesét is, amely a gyulai Kézműves Cukrászda DCJ Stílusgyakorlat nevű alkotása lett. A győztes tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni, mikortól az ország számos cukrászdájában és Budapesten, a Magyar Ízek Utcáján is árusítják azokat.

Az idei nyertes torta az “ÁLMODOZÓ” lett

A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt 14. alkalommal rendezte meg az Erős Antónia által alapított Egy Csepp Figyelem Alapítvány, amely a cukormentes tortaverseny létrehozója. A cukrászok elsősorban a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által jóváhagyott alapanyaglistát használták fel tortáik elkészítéséhez.

A torta alkotója Kovács Alfréd, a váci Édes Vonal Cukrászda cukrásza. A torta békebeli hangulatot áraszt, felidézi olyan klasszikusok ízvilágát, mint a Lúdláb vagy a Rigójancsi. Ráadásul hozzáadott cukor nélkül. A győztes édesség különlegességét a csokoládé és a meggy karakteres párosa adja.

A kakaós-mandulalisztes piskótalapok közötti fahéjas, chiamagos meggyragut enyhén édes tejcsokoládékrém keretezi. A rétegek között rejtőzik a csokoládés, ropogós elem is, melynek fő alkotórésze a kakaóbabtöret.

A cukrász elmondása szerint valóban megálmodta tortáját. Reggel papírra vetette álmában született ötletét, majd alig várta, hogy megsüthesse és megkóstolhassa. Később kisebb módosításokkal tökéletesítette és valóra váltotta álmát. Megszületett 2025 győztes tortája – az „Álmodozó”!

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány programjának célja, hogy felhívja a cukrászok figyelmét a kiegyensúlyozott étrendbe illeszthető, hozzáadott cukrot nem tartalmazó sütemények iránti növekvő igényre. A verseny szakmai partnere a Magyar Cukrász Ipartestület. A nyertes az Egy Csepp Figyelem Alapítvány főtámogatója, a Dcont® vércukormérőket fejlesztő és gyártó 77 Elektronika Kft. fődíját, egy Zsolnay porcelán vázát vehetett át.

Egy szelet „Álmodozó” energiatartalma 231,1kcal, míg szénhidrátértéke 13,7 g, vagyis a cukorbetegek számára is jó választás lehet, de mindenkinek ajánljuk, aki ügyel arra, milyen összetevőkből áll, amit elfogyaszt.

A torta laboratóriumi elemzéseit az Eurofins Food and Feed Testing Budapest Kft. végezte. A verseny második helyezettje a „Meggy Mandula Szimfónia”, melyet Benczur Sándor és Kovács János, a hódmezővásárhelyi Marcipán Cukrászda cukrászai hoztak létre. A torta egyúttal elnyerte az „Egy Csepp Figyelem Alapítvány Születésnapi tortája” különdíjat is az idén 20 éves alapítványtól. Harmadik helyen végzett a makói Papp Cukrászda cukrásza, Lawal-Papp Zsófia „Bíborköd” nevű alkotása.

Idén először a döntőben nem csak a szakmai zsűri döntött, 1-es típusú cukorbeteg kisgyermekekből álló zsűri is választott magának tortát. A „Magyarország Cukormentes Tortája - Barbie gyermekzsűri különdíjas” torta a „Nyári Ébredés”. Készítői: Vadócz Jenő és Pethő Gábor, a balatongyöröki Promenád Cukrászda cukrászai.

A „DCJ STÍLUSGYAKORLAT” fantázianevű torta viselheti idén a Magyarország Tortája címet, melyet Balogh László és Kis Roland, a gyulai Kézműves Cukrászda cukrászmesterei alkottak. A DCJ Stílusgyakorlat az eredeti dobostorta mesterének monogramját viseli, míg a Stílusgyakorlat utal az eredetivel való hasonlóságokra és egyúttal a különbségekre is, tisztelegve Dobos C. József munkássága előtt. A meggy, a csokoládé és a karamell harmonikus összhangját meggypálinka, mandulapraliné, grillázs és tejcsokoládé-glazúr gazdagítja. A torta alsó rétegét doboscukorral vonták be, így egy karakteres, roppanós alap zárja az ízek kompozícióját. A DCJ Stílusgyakorlat torta a hagyomány és innováció egységét képviseli, a meggy, csokoládé és a karamell markáns jelenléte, a vertikális építkezés és a kontrasztokra épülő ízharmónia mind azt a célt szolgálják, hogy a fogyasztó ne csupán egy desszertet kapjon, hanem egy komplex és emlékezetes élményt.

Augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában

Magyarország Tortáit augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában, a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában. További információ, és augusztus 18-tól a két országtortát árusító cukrászdák listája elérhető a www.cukraszat.net weboldalakon. A cukormentes tortát készítő cukrászdák listája felkerül még a www.magyarorszagcukormentestortaja.hu honlapra is. A program Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.