2025.09.16.

Nem is gondolnád, hogy ettől a vitamintól lesz szép a bőröd és erős a csontozatod

Szász Nóra

Az A-vitamin számos folyamatban elengedhetetlen szerepet játszik a szervezetben, így többek között az egészséges látás fenntartásában, a szervek és az immunrendszer normális működésének biztosításában, valamint a magzatok megfelelő fejlődésének elősegítésében.

Az A-vitamin az emberi egészség szempontjából rendkívül fontos zsírban oldódó vegyületek csoportjának általános megnevezése. A férfiaknak 900 mcg, a nőknek 700 mcg, a gyermekeknek és serdülőknek pedig 300–600 mcg a napi ajánlott A-vitamin mennyiség. Íme az A-vitamin 6 pozitív egészségügyi hatása.

Tudtad?

Az A-vitamin vegyületek mind állati, mind növényi eredetű élelmiszerekben megtalálhatók, és két különböző formában fordulnak elő: preformált A-vitamin és elő-A-vitamin.
 
A preformált A-vitamin a vitamin aktív formája, amelyet a szervezet közvetlenül felhasználhat. Állati eredetű termékekben, például húsban, csirkében, halban és tejtermékekben található, és retinol, retinal és retinsav vegyületeket tartalmaz
 
Az elő-A-vitamin – alfa-karotin, béta-karotin és béta-kriptoxantin – a vitamin növényekben található inaktív formái. Ezek a vegyületek a szervezetben aktív formává alakulnak át. Például a béta-karotin a vékonybélben retinollá (az A-vitamin aktív formájává) alakul át.
 

A túl sok A-vitamin bevitele kockázatos lehet

Az A-vitamin egy zsírban oldódó vitamin, amely a szervezetben tárolódik. Ez azt jelenti, hogy a túlzott fogyasztása esetén mérgező szintet érhet el.

Az A-vitamin-túladagolás tünetei között szerepelhet a hányinger, szédülés, fejfájás, fájdalom, sőt akár halál is. Bár az étrendből is be lehet vinni, inkább a kiegészítők és gyógyszerek túlzott fogyasztása okozhat problémát.

Ezenkívül a növényi formában található elő-A-vitamin nagy mennyiségű fogyasztása nem jár ilyen kockázattal, mivel az aktív formává történő átalakulását a szervezet szabályozza.

Forrásunk volt.

