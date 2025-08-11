Grillezz!

2025.08.11.

7 nap, 7 étel – Könnyű, gyomrot kímélő ételekkel éljük túl a kánikulahetet

Balogh Lilla profilképe Balogh Lilla

Nagyon úgy néz ki, hogy a hőség még velünk marad a héten, de enni mégis csak kell! Olyan fogásokkal érkezünk, amivel elviselhetőbbé tesszük a kánikulát, ráadásul nem kell órákat szöszölni a konyhában.

Újabb hét, ezért újabb ételek jönnek a hét minden napjára! Mivel a hőmérő higanyszála bőven 30 fok felett marad egész héten, ezért érdemes megválogatni mi kerüljön a tányérunkra, hogy ne terheljük feleslegesen szervezetünket. Jöjjenek hát a könnyed, gyomrot kímélő ételek!

Kattints a képre, és nézd meg, mivel készültünk a hétre!

7 fotó

Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!

Hirdetés
Kerüld el ezt a 4 hibát: a kovászos uborkád szottyossá válhat tőlük

Legújabb receptek

házi fagyi

Matchás-epres joghurtfagyi

Nyáron nincs is jobb, mint egy krémes, jeges desszert, ami egyszerre frissít és kényeztet. Ez a matchás-epres joghurtfagyi igazi különlegesség: az édeskés eper és a földes, enyhén ...

uborkasaláta

Mennyei tzatziki olajbogyókrémmel

A tzatziki az egyik kedvenc mediterrán kajánk és nem is véletlenül: pillanatok alatt elkészíthető, megfizethető, laktató, és nem mellesleg szuperfinom! Most egy egyszerű olajbogyókrémet ...

párna

Paradicsomos pite

Ropogósra sült leveles tésztán krémes ricotta és lédús paradicsom, mindez megkoronázva a kapribogyó sósságával a bazsalikom frissességével és az olívaolaj lágyságával. Bármilyen ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Üvegek a konyhapulton
Otthon

Ezen a helyen sose tárold az olívaolajat, mert dobhatod is...

Az olívaolaj ma már szinte minden konyhában megtalálható, mivel rengeteget tesz az ételek jobb ízéért, miközben egészségügyi előnyei miatt is ajánlott fogyasztása. Azzal a legtöbben tisztában is vagyunk, hogy sötét, hűvös, száraz helyen érdemes tárolni, de ma már sok háztartásban nem jut hely kamrának vagy spájznak. De vajon melyik az a pontja a konyhának, ahol sose tároljuk, mert gyorsan megromlik? Otthon Tippünkből kiderül!

Még több cikk

Top Receptek

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept