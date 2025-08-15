6 étel és ital, amit 30 felett semmiképp ne fogyassz a dietetikus szerint, ha jót akarsz az egészségednek

Arról folyamatosan olvassuk a cikkeket, hogy mit kell tennünk, hogy 50-60 év felett is fittek maradjunk, hogyan alakítsuk át a táplálkozásunkat idős korunkra, de arról lényegesen kevesebb szó esik, mit tehetünk az egészségünk és a testünk érdekében a 30-as éveinkbe lépve, ha idejében szeretnénk elkezdeni az életmódváltást. Arról már írtunk korábban, hogyan indítsuk be a fogyást 30 felett, most érdemes megfogadni a szakember tanácsait azzal kapcsolatban, mely ételek és italok kellene, hogy tiltólistára kerüljenek a tudatos táplálkozás jegyében.
A Delish újságírója megkérte Lauren Manaker dietetikust, hogy segítsen összeállítani egy szűkített listát azokkal az ételekkel és italokkal, amelyeket senkinek nem szabadna fogyasztania 30 éves kor felett –
természetesen néhány kivétellel és azzal együtt, hogy a legtöbb dolog mérsékelten, alkalomadtán fogyasztva nem jelent problémát.
Kattints a galériánkra, hogy megtudd, mivel kell felhagynod a bűvös 30 átlépése után!
Ezeket az étkezi szokásokat is kerüld el 30 felett:
- Túl sok édességet eszel
Ha édesszájú vagy, vigyázz a sok cukorra, mert prediabéteszhez vezethet. Heti néhány süti vagy csoki nem árt, de ne fogyaszd mindennap. Ha nem tudsz lemondani róla, próbálj természetes cukorpótlókkal egészségesebb változatokat készíteni.
- Megiszod a kalóriáidat
A cukros üdítők ritkán okoznak gondot, de nagy mennyiségben hosszú távon károsak lehetnek. Sok üres kalóriát viszel be velük, amelyek rontják a vércukor- és a fogak egészségét.
- Kihagysz étkezéseket
Az étkezések kihagyása, akár diéta, akár elfoglaltság miatt, lassíthatja az anyagcserét. A szervezet jobban ragaszkodik a kalóriákhoz, ami nem egészséges és hízáshoz vezethet, még ha nem is akarsz fogyni.
- Próbálod elnyomni, ha kívánsz valamit
Az egészséges életmódot követők tudják, hogy ha csokit kívánsz, érdemes adni neki. Ha elnyomod a vágyat, később erősebben jöhet vissza, és többet ehetsz egészségtelenből. A mértékletesség a kulcs, nem kell sanyargatni magad.