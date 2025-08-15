Életmód

2025.08.15.

6 étel és ital, amit 30 felett semmiképp ne fogyassz a dietetikus szerint, ha jót akarsz az egészségednek

30 felett nem hogy nem árt, de a szakértők szerint is erősen ajánlott jobban odafigyelnünk, mit viszünk be a szervezetünkbe. A következő 6 étel, ital mindenképpen érdemes, hogy felkerüljön a tiltólistára a dietetikus szerint.

Arról folyamatosan olvassuk a cikkeket, hogy mit kell tennünk, hogy 50-60 év felett is fittek maradjunk, hogyan alakítsuk át a táplálkozásunkat idős korunkra, de arról lényegesen kevesebb szó esik, mit tehetünk az egészségünk és a testünk érdekében a 30-as éveinkbe lépve, ha idejében szeretnénk elkezdeni az életmódváltást. Arról már írtunk korábban, hogyan indítsuk be a fogyást 30 felett, most érdemes megfogadni a szakember tanácsait azzal kapcsolatban, mely ételek és italok kellene, hogy tiltólistára kerüljenek a tudatos táplálkozás jegyében.

A Delish újságírója megkérte Lauren Manaker dietetikust, hogy segítsen összeállítani egy szűkített listát azokkal az ételekkel és italokkal, amelyeket senkinek nem szabadna fogyasztania 30 éves kor felett

természetesen néhány kivétellel és azzal együtt, hogy a legtöbb dolog mérsékelten, alkalomadtán fogyasztva nem jelent problémát.

Ezeket az étkezi szokásokat is kerüld el 30 felett:

  • Túl sok édességet eszel
    Ha édesszájú vagy, vigyázz a sok cukorra, mert prediabéteszhez vezethet. Heti néhány süti vagy csoki nem árt, de ne fogyaszd mindennap. Ha nem tudsz lemondani róla, próbálj természetes cukorpótlókkal egészségesebb változatokat készíteni.
  • Megiszod a kalóriáidat
    A cukros üdítők ritkán okoznak gondot, de nagy mennyiségben hosszú távon károsak lehetnek. Sok üres kalóriát viszel be velük, amelyek rontják a vércukor- és a fogak egészségét.
  • Kihagysz étkezéseket
    Az étkezések kihagyása, akár diéta, akár elfoglaltság miatt, lassíthatja az anyagcserét. A szervezet jobban ragaszkodik a kalóriákhoz, ami nem egészséges és hízáshoz vezethet, még ha nem is akarsz fogyni.
  • Próbálod elnyomni, ha kívánsz valamit
    Az egészséges életmódot követők tudják, hogy ha csokit kívánsz, érdemes adni neki. Ha elnyomod a vágyat, később erősebben jöhet vissza, és többet ehetsz egészségtelenből. A mértékletesség a kulcs, nem kell sanyargatni magad.

Forrásunk volt.

