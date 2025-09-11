Gasztro

2025.09.11.

Mentes sütimennyország: megkóstoltuk a 9 éves Zabrakadabra finomságait

Glutén-, tej-, cukor- és tojásmentes, paleo, vegán – a Zabrakadabránál mindenki megtalálhatja a diétájába passzoló, ugyanakkor az édes ízek iránti vágyát maradéktalanul kielégítő desszertet. Végigkóstoltuk a 9 éves Zabrakadabra sütikínálatát.

2016-ban egy kis cukrászdaként indult a Zabrakadabra története, és mára Magyarország egyik legismertebb mentes cukrászdaláncává vált. Az alapötlet egyszerű volt: megmutatni, hogy minőségi alapanyagokból a glutén-, tej-, tojás- vagy cukormentes, sőt akár paleo és vegán desszertek is lehetnek ugyanolyan élvezetesek, mint a hagyományos édességek.

Mangós sajttorta - vegán változatban
Nosalty

A Zabrakadabra mindenkinek talál megoldást

Náluk az ételintoleranciával élők, cukorbetegek és inzulinrezisztensek is biztonsággal hódolhatnak az édes élvezeteknek, a tudatosan étkezők izgalmas újdonságokra lelhetnek, míg a gasztronómiai innovációk szerelmesei is garantáltan találnak olyan desszertet, ami a kedvükre válik. Kilenc év töretlen sikere bizonyítja, a Zabrakadabra több, mint mindenmentes, egészséges cukrászműhely. Élményt ad – azt az örömöt, hogy az édes pillanatok mindenki számára elérhetők.

A kilencedik születésnap alkalmából felkerekedtünk, és ellátogattunk hozzájuk, hogy személyesen járjunk utána, mi a Zabrakadabra Cukrászdalánc sikerének titka. Az üzletbe belépve azonnal megragadta a figyelmünket a színes süteményekkel megtöltött pult. Már első pillantásra feltűnt, hogy kínálatukban egyaránt megtalálhatóak a klasszikus sütemények újragondolt, mentes változatai és modern, kreatív édességek is.

Klasszikusok mentesen

A jól ismert lúdláb tortát itt azok is megkóstolhatják, akik vegán vagy mentes étrendet követnek: épp olyan krémesen csokis, mint az "eredeti", de mindenfajta állati eredetű összetevő nélkül.

Aki a kevésbé édes, mégis csokis finomságokat szereti, az is megtalálja a számítását a csokis vegán torta képében.

Könnyedebb, gyümölcsös ízekből sincs hiány

A mangós vegán sajttorta mindenkit levett a lábáról a kóstolásnál, és meglepetéssel fedeztük fel a málnavarázs szelet csokis rétegében megbújó banánszeleteket, amik izgalmas textúrát adnak süteménynek.

Megkóstoltuk a Zabrakadabra mentes finomságait
Nosalty

Természetesen a felhozatalból a dubaji csoki által inspirált desszert sem maradhatott ki: a Zabrakadabra a pisztáciás-csokis finomságot vegán tortaként készítette el, és épp olyan gazdag, krémes és ropogós az állaga, ahogy azt elvárjuk tőle.

A főnök kedvence nekünk is nagy kedvencünk volt.
Nosalty

Akkor sincs gond, ha valakinek már a fülén folyik ki a dubaji csoki, mégis a pisztáciás édességekhez húz a szíve. A főnök kedvence fantázianévre hallgató sütikreációt kötelező megkóstolni: a datolya, mandula, pisztácia és a fekete csoki harmonikus egyvelegét a frissítő gránátalma koronázza meg.

A finom, mégis egészséges süteményektől jóllakottan egyértelművé vált, miért szeretik olyan sokan a Zabrakadabra mentes finomságait.

Még nem kóstoltad a Zabrakadabra süteményeit, de most kedvet kaptál?

Itt a remek alkalom, mivel kilencedik születésnapjuk alkalmából 2025. szeptember 14-én a Ferenc körúti cukrászdájukban nagyszabású ünnepi eseménnyel készültek, ahol az ínycsiklandó desszerteken túl különleges kedvezményekkel és nyereményjátékkal várják a sütizni vágyókat.

A Zabrakadabra Cukrászdalánc mentes desszertjeit az alábbi helyszíneken kóstolhatod meg, emellett a cég folyamatosan bővíti viszonteladói hálózatát, és új partnereket is keresnek országszerte, hogy minél több helyen elérhetők legyenek a Zabrakadabra édességek.

Budapest – Ferenc körút (Boráros tér)

H–P: 10:00–20:00 | Szo: 10:00–19:00 | V: 10:00–18:00

Budapest – Oktogon

H–P: 10:00–19:00 | Szo–V: 10:00–18:00

Budapest – Buda (Süss Nándor sétány)

H–Szo: 10:00–19:00 | V: 10:00–18:00

Budaörs – Szabadság út 15.

H–Cs: 11:00–18:00 | P–V: 10:00–18:00

Székesfehérvár – Várkörút 42.

H–P: 10:00–18:00 | Szo–V: 10:00–18:00

Győr – Arany János utca 33.

H–P: 10:00–18:00 | Szo–V: 10:00–19:00

Balatonfüred – Kisfaludy utca 1.

H–V: 12:00–24:00 (szezonális)

