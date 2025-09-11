Mentes sütimennyország: megkóstoltuk a 9 éves Zabrakadabra finomságait

2016-ban egy kis cukrászdaként indult a Zabrakadabra története, és mára Magyarország egyik legismertebb mentes cukrászdaláncává vált. Az alapötlet egyszerű volt: megmutatni, hogy minőségi alapanyagokból a glutén-, tej-, tojás- vagy cukormentes, sőt akár paleo és vegán desszertek is lehetnek ugyanolyan élvezetesek, mint a hagyományos édességek.
A Zabrakadabra mindenkinek talál megoldást
Náluk az ételintoleranciával élők, cukorbetegek és inzulinrezisztensek is biztonsággal hódolhatnak az édes élvezeteknek, a tudatosan étkezők izgalmas újdonságokra lelhetnek, míg a gasztronómiai innovációk szerelmesei is garantáltan találnak olyan desszertet, ami a kedvükre válik. Kilenc év töretlen sikere bizonyítja, a Zabrakadabra több, mint mindenmentes, egészséges cukrászműhely. Élményt ad – azt az örömöt, hogy az édes pillanatok mindenki számára elérhetők.
A kilencedik születésnap alkalmából felkerekedtünk, és ellátogattunk hozzájuk, hogy személyesen járjunk utána, mi a Zabrakadabra Cukrászdalánc sikerének titka. Az üzletbe belépve azonnal megragadta a figyelmünket a színes süteményekkel megtöltött pult. Már első pillantásra feltűnt, hogy kínálatukban egyaránt megtalálhatóak a klasszikus sütemények újragondolt, mentes változatai és modern, kreatív édességek is.
Klasszikusok mentesen
A jól ismert lúdláb tortát itt azok is megkóstolhatják, akik vegán vagy mentes étrendet követnek: épp olyan krémesen csokis, mint az "eredeti", de mindenfajta állati eredetű összetevő nélkül.
Aki a kevésbé édes, mégis csokis finomságokat szereti, az is megtalálja a számítását a csokis vegán torta képében.
Könnyedebb, gyümölcsös ízekből sincs hiány
A mangós vegán sajttorta mindenkit levett a lábáról a kóstolásnál, és meglepetéssel fedeztük fel a málnavarázs szelet csokis rétegében megbújó banánszeleteket, amik izgalmas textúrát adnak süteménynek.
Természetesen a felhozatalból a dubaji csoki által inspirált desszert sem maradhatott ki: a Zabrakadabra a pisztáciás-csokis finomságot vegán tortaként készítette el, és épp olyan gazdag, krémes és ropogós az állaga, ahogy azt elvárjuk tőle.
Akkor sincs gond, ha valakinek már a fülén folyik ki a dubaji csoki, mégis a pisztáciás édességekhez húz a szíve. A főnök kedvence fantázianévre hallgató sütikreációt kötelező megkóstolni: a datolya, mandula, pisztácia és a fekete csoki harmonikus egyvelegét a frissítő gránátalma koronázza meg.
A finom, mégis egészséges süteményektől jóllakottan egyértelművé vált, miért szeretik olyan sokan a Zabrakadabra mentes finomságait.
Még nem kóstoltad a Zabrakadabra süteményeit, de most kedvet kaptál?
A Zabrakadabra Cukrászdalánc mentes desszertjeit az alábbi helyszíneken kóstolhatod meg, emellett a cég folyamatosan bővíti viszonteladói hálózatát, és új partnereket is keresnek országszerte, hogy minél több helyen elérhetők legyenek a Zabrakadabra édességek.
Budapest – Ferenc körút (Boráros tér)
H–P: 10:00–20:00 | Szo: 10:00–19:00 | V: 10:00–18:00
Budapest – Oktogon
H–P: 10:00–19:00 | Szo–V: 10:00–18:00
Budapest – Buda (Süss Nándor sétány)
H–Szo: 10:00–19:00 | V: 10:00–18:00
Budaörs – Szabadság út 15.
H–Cs: 11:00–18:00 | P–V: 10:00–18:00
Székesfehérvár – Várkörút 42.
H–P: 10:00–18:00 | Szo–V: 10:00–18:00
Győr – Arany János utca 33.
H–P: 10:00–18:00 | Szo–V: 10:00–19:00
Balatonfüred – Kisfaludy utca 1.
H–V: 12:00–24:00 (szezonális)