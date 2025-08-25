Kétségbeejtő: Wang mester több éttermét is bezárhatja, ha a faramuci helyzet nem változik

Szomorú, egyben kétségbeejtő helyzetről számolt be Wang mester a Facebook-on. Kínai szakácsainak munkavállalási engedélye veszélybe került, lehet, hogy több éttermét is be kell zárnia.

Wang mester autentikus, méltán híres kínai éttermeit minden, gasztro iránt érdeklődő magyar (és nem csak magyar) ismeri a fővárosban, most azonban olyan példátlan helyzet állt elő, ami sajnos lehet, hogy éttermei bezárásához vezet - írja a Telex.

Wang szakácsai nem kaphatnak vízumot

Január 1-jével az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megszüntette a kínai állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását, és ez természetesen a szakácsokat is érinti [...] Az elmúlt hét hónapban több kiváló szakácsom hagyta ott az éttermeimet különböző okok miatt, és nem tudok új, Kínából érkező szakképzett szakácsot alkalmazni, mert nem kaphatnak vízumot.

A Wang-egységek konyháján dolgozó kínai szakácsok tehát nem kaphatnak vízumot, mert megszüntették munkavállalási engedélyük kiadását, ezért Wang mester tulajdonos párbeszédre szólította fel az illetékes hatóságokat, különben egy vagy több éttermét biztosan be kell zárnia.

Mint írja, Budapesten lehetetlen képzett kínai szakácsot találni, így a helyzet tarthatatlanná kezd válni, és bár az elmúlt években túlélték a koronavírus csapását, illetve az infláció okozta gazdasági nyomással is küzdenek, lehet, ezúttal nem fognak tudni kitartani.

Wang mesterrel készült korábbi interjúnkat itt olvashatjátok.

Forrásunk volt.

Címlapfotó.