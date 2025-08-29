A nagymamád kedvenc sütis kelléke most a legmenőbb dekorációs elem

A régi idők báját hozza vissza, mégis friss és trendi. Ez a pénztárcabarát darab az eklektikus stílus igazi titkos fegyvere.

Első hallásra talán nem ugrik be, pontosan mi is az az üvegbúra, de szinte biztos, hogy találkoztál már vele valahol: nagymama vitrinjében, egy régiségpiac standján vagy éppen a kedvenc kávézód pultján. Ez a klasszikus kiegészítő már a 17. században is jelen volt, ma pedig ismét fénykorát éli. Ami egykor praktikus eszköz volt, mára stílusos lakberendezési kellékké vált.

Az üvegbúra most a legmenőbb dekortrend Getty Images

Miért illik ennyire a mai enteriőrökbe?

Az utóbbi években a lakberendezésben előtérbe került a régi és új ötvözése. A vintage darabok és a modern elemek keverése otthonosságot, egyedi hangulatot teremt. Az üvegbúra tökéletesen beleillik ebbe a világba : egyszerű, mégis karakteres, és attól függően, mit helyezel alá, romantikus, bohém, modern vagy éppen ipari stílust kölcsönözhet a térnek. Sokoldalúsága miatt minden otthonban más arcát mutatja – lehet meghitt dekoráció, praktikus tároló vagy akár ételtálaló eszköz.

5 kreatív ötlet üvegbúrával

1. Évszakok varázsa

Az üvegbúra az egyik legjobb szezonális dekoráció: ősszel gesztenyével és levelekkel, télen fenyőtobozzal és fényfüzérrel, tavasszal friss virágokkal, nyáron szárított csokorral. Így mindig friss hangulatot vihetsz az otthonodba.

2. Mini üvegház otthon

Vissza a gyökerekhez: rejts alá apró növényeket! Egy pozsgás vagy mini orchidea remekül mutat, és szinte olyan, mintha saját kis üvegházban élnének. Akár műnövényekkel is működik, ha gondozásra nincs időd.

3. Fényjáték és hangulat

Egy LED fényfüzér az üvegbúra alatt mindig meghitt hangulatot áraszt. Tedd a teraszra, a nappali egyik sarkába vagy az éjjeli szekrényre – a varázslat garantált.

4. Egyedi tárgyak kiemelése

Ha van egy különleges örökséged, emléktárgyad vagy apró műalkotásod, az üvegbúra igazi díszkeretként emeli ki. Több darabot is kombinálhatsz, különböző méretekben, hogy látványos kompozíciót alkoss.

5. Elegáns tálalás

Az üvegbúra nemcsak dekoráció, hanem praktikus tálaló is.

Sajt, sütemény vagy gyümölcs alá téve nemcsak védi az ételt, hanem emeli az asztal eleganciáját. Vendégváráskor különösen elegáns megoldás lehet.

Lényegében bármit alátehetsz, amit csak szeretnél Getty Images

Hogyan válassz?

A döntésnél érdemes figyelembe venni, mire szeretnéd használni. A könnyed, kecses darabok inkább dekorációhoz ideálisak, míg az erősebb, masszív üvegbúrák jobban bírják a mindennapi használatot.

A méret is sokat számít: a kicsi változat mécsesekhez, apró tárgyakhoz illik, a nagyobb viszont valódi fókuszpont lehet egy asztalon vagy polcon. Ma már a teljesen átlátszó mellett antikolt, színezett vagy mintás verziók közül is választhatsz.

Forrásunk volt.