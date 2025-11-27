Gubancmentes karácsony: így tárold az ünnepi díszeket és az égősort

Karácsony

Az ünnepi időszak során sokan szembesülnek azzal, hogy a díszek ki- és elpakolása több bosszúságot okoz, mint maga a dekorálás. A profi rendszerezők szerint azonban néhány jól megválasztott tárolóval és tudatos elrendezéssel minden évben stresszmentes lehet a folyamat.

Az ünnepi dekorációk, díszek szépsége könnyen megkopik, ha hanyagul vagy rendszertelenül pakoljuk el őket. A fényfüzérek összegubancolódnak, az üvegdíszek eltörnek, a textíliák pedig beporosodnak, ha nem megfelelő körülmények között várják a következő szezont. Szakértők szerint ezért érdemes már a pakolás előtt átgondolni, milyen tárolókra van szükség, és külön kategóriákba rendezni mindent. A szilárd falú, átlátszó dobozok például azért bizonyulnak hosszú távon ideálisnak, mert egyszerre védenek és teszik átláthatóvá a tárolást.

Egy nő karácsonyi díszeket tart a kezében
A szakértők szerint így kell helyesen tárolni az ünnepi dekorációt
Getty Images

A törékeny ünnepi dekoráció számára külön rekeszes betétek ajánlottak, amelyek megakadályozzák, hogy a gömbök egymáshoz ütődjenek. Ha valakinek nincs speciális dísztartója, házi megoldásokkal is kiváltható: karton elválasztók, kisebb dobozok vagy akár tojástartók is jó szolgálatot tehetnek.

A fényfüzérek tárolása különösen problémás lehet

Egy egyszerű, de hatékony módszer, hogy a vezetékeket tartólap köré tekerjük, így a következő évben nem kell a kibogozással bajlódni.

Nagyméretű dekorelemek, koszorúk vagy girlandok esetében kifejezetten hasznosak a formavédő tárolók. Ezek megakadályozzák, hogy a díszek összenyomódjanak, és segítenek megőrizni az eredeti alakjukat.

A textíliákat – például terítőket vagy ünnepi szalagokat – tisztán és szárazon célszerű eltenni, hogy a következő alkalommal is frissen kerülhessenek elő.

A szakértők szerint a címkézés a tárolás egyik legfontosabb eleme

Ha minden dobozon látjuk, mit tartalmaz, elkerülhető a keresgélés és a felesleges pakolás. Sokak számára hosszú távon az is bevált gyakorlat, ha egy külön dobozba gyűjtik a sérült vagy már nem használt dekorokat. Ezekről később könnyebb eldönteni, hogy megjavíthatók, továbbadhatók, vagy érdemes megválni tőlük.

A tudatos és rendezett ünnepi tárolás nemcsak praktikus, hanem pénzt is spórol

A jól megőrzött dekorációk évekig használhatók maradnak, és elkerülhetők a felesleges újravásárlások. Bár elsőre apróságnak tűnhet, a megfelelő rendszer kialakítása hosszú távon sokkal nyugodtabbá és gördülékenyebbé teszi az ünnepi előkészületeket.

Forrásunk volt.

