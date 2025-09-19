TODO: Egy év alatt 200 ezer taco fogyott náluk, most pedig új étlappal jelentkeznek

Új étlapot mutatott be a TODO Mexican Kitchen. A belváros szívében található étterem egy éve nyitotta meg a kapuit, ez idő alatt nem kevesebb, mint 200.000 tacóval szolgálták ki a vendégeket. Az új menüt Mexikó függetlenségének 215. évfordulója előtt tisztelegve alkotta meg Keve Márton séf és csapata. A régi kedvencek továbbra is elérhetőek lesznek, de olyan új színfoltokkal gazdagodik Budapest gasztronómiai palettája, mint a például a Sopa de lima, a Yucatán régió híres, fűszeres, zöldségekkel teli húslevese, vagy a Chile relleno, ami egy Mexikó szerte ismert és szeretett étel, a rántott töltött paprikában érlelt sajt, mandula és aszalt szilva bújik meg, korianderrel és salsával tálalják.

Egy éves a TODO

Egy évvel ezelőtt nyitott meg a főváros szívében, a Szervita téren a TODO Mexican Kitchen, amelynek hitvallása, hogy Mexikó igazi szellemét adja át a magyar kereteken belül. A TODO menüje tudatosan épít a gazdag előétel kínálatra, a tacók világára, és pár egészen különleges, vibrálóan friss főételre, amelyeket széles salsaválogatás, illetve egy csalafinta desszertkínálat követ.

Az új menüt Keve Márton séf mutatta be, aki Mexikóváros neves Pujol éttermében sajátította el a helyi hagyományokat, majd hazatérve összeállt a fejében egy képzeletbeli mexikói konyha - hazai akcentussal felruházva. A TODO erősen épít a helyi alapanyagokra, mégis képes átadni azt az újdonságot, játékosságot, ami a mexikói gasztronómia sajátja.

„Az új étlap kidolgozása egy hosszú, de izgalmas folyamat volt rengeteg kísérletezéssel. Volt mire támaszkodnunk, hiszen házi készítésű tacóinkból 200.000 darabot szolgáltunk fel” - mondta el Lábady Gergő alapító, ügyvezető igazgató.

Az állandó kedvenceket a TODO for TODOS! menüben találják meg a vendégek: itt szerepelnek az olyan signature ételek, mint a mole csirke, a chile con carne és a tacók világa, melyek tortillatésztáját a TODO minden reggel frissen készíti magának, egyenesen Mexikóból érkező nixtamalizált kukoricalisztből.

A második menü a COMIDA CORRIDA menü, amin megtalálhatóak a jól ismert és kedvelt mexibowlok, illetve egy chilaquiles és egy saláta, ez a menü déltől 3-ig érhető el. Mexikóban az ebéd egy intézmény. A nyüzsgő nagyvárosokban az emberek a családtól távol is igénylik az ismerős ízeket, erre jött létre a comida corrida, ami otthonos fogásokat kínál elérhető áron és gyorsan.

A Todo belső tere

Az ANOJITOS menü az étterem eddigi legnagyobb vállalása. Az Antojitos Mexikó gazdag étkezési kultúrájának egyik sarokköve, jelentése annyit tesz, hogy kis harapnivalók, utcai ételek - gyakorlatilag az örömteli étkezés mexikói megfogalmazása. Az Antojitos menü részei lesznek a különleges tacók, flauták, huarachék, tlayudák, saláták és tenger gyümölcsei.

Az őszi menüsorban lesznek teljesen új fogások, de a már jól ismert ételeink többsége is friss megfogalmazásban kerül az asztalra. Az újak között ott van például a “sopa de lima”, egy kiváló mexikói húsleves különleges fűszerekkel. Kiemelném még a “flauta de pollót”, ami Mexikó válasza a tavaszi tekercsre, valamint a “burrata & piñát”. Ez egy pikáns étel lágy, krémes sajttal, karamellizált ananásszal és kedvenc salsánkkal körítve – mondta el Keve Márton, a TODO séfje.

A TODO Mexican Kitchen büszke rá, hogy az új menü bemutató vacsoráját Mexikó nagykövete, őexcellenciája Rosario Asela Molinero is megtisztelte jelenlétével. A guacamole mártogatósuk tetejére a nagykövet egy korábbi ajánlása végett került például most gránátalma is.

A megújult étlapot szeptember 16-tól kínálják a vendégeknek, ez a nap Mexikó legnagyobb nemzeti ünnepe, a Día de la Independencia, azaz a függetlenség napja.