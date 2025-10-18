Gasztro

2025.10.18.

Gondolod, hogy egészséges a turmixod? Íme 5 összetevő, amit jobb kihagyni belőle

A turmix elsőre mindig jó választásnak tűnik: gyors, finom és tele van gyümölccsel. Ám nem minden alapanyag szolgálja az egészségedet — sőt, néhány gyakori „egészséges” összetevő épp az ellenkező hatást váltja ki.

A turmixok, smoothie-k nagyon népszerűek, hiszen gyorsan elkészíthetők, és elsőre egészséges innivalónak tűnnek. Azonban nem minden hozzávaló szolgálja jól a célodat – épp ellenkezőleg: néhány gyakran használt adalék ronthatja az értékét, feltornázhatja a cukrot, vagy hamar újra éhséget okozhat. A táplálkozási szakértők szerint ez az öt összetevő az, amit érdemes elkerülni, ha turmixot készítesz.

Kattints a képre, hogy megtudd, mely alapanyagokat kell kihagynod a turmixodból/smoothie-dból!

