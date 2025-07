A tojásszeletelő gyakorlatilag minden konyhában alapkellék. Ha azonban azt hiszed, hogy csak a tojást lehet vele karikákra vágni, akkor nagyot tévedtél. Ezzel az eszközzel szinte bármit felszeletelhetsz, még az epret is.

A tojásszeletelőnek ezt a funkcióját egészen biztos, hogy nem ismerted Getty Images

Mi mindent szeletelhetünk tojásszeletelővel?

Epret és gombát egészen biztosan! Helyezd be a gyümölcsöt vagy zöldséget tojás helyett az eredetileg tojásnak kialakított mélyedésbe, és máris tökéletes, egyforma szeleteket kapsz. Az így felvágott eper ráadásul ideális gyümölcssalátába vagy nyári desszertbe is. A gombaszeletek pedig szószokhoz és befőzéshez is kiválóak.

A tojásszeletelő egyik nagy előnye a gyorsaság és az egyforma szeletek. Ha szereted a pizzát olívabogyóval, ezzel az eszközzel pillanatok alatt felapríthatod a bogyókat a pizzára feltétnek.

A tojásszeletelő tehát tökéletesen alkalmas puhább zöldségekhez, gyümölcsökhöz vagy akár felvágotthoz is. Egyetlen szeletelővel gyorsan elkészítheted az egész család számára az ízléses hidegtálat, minimális mosogatással. Sőt a leveshez megfőzött répát is gyönyörű, szabályos karikákban vághatod fel vele minden különösebb megerőltető munka nélkül!

Ha sok tojást eszel, és szeretnéd felhasználni minden részét, van egy jó hírünk: a tojáshéj nemcsak tökéletes műtrágya, de a turmixgéped pengéit is tudod vele élesíteni. Ez az infó valószínűleg örömteli mindenkinek, aki gyakran iszik turmixot, vagy készít krémlevest (esetleg iszik tört jeges koktélokat), hiszen a gép pengéi a gyakori használat során elkophatnak, és nehéz turmixpenge-élesítő szakembert találni. De hogy érdemes nekiállni a műveletnek? Itt elolvashatod!

