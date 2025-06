A 24.hu a Central Médiacsoport híroldalaként Magyarországon elsőként biztosítja előfizetői számára, hogy az egyik leghíresebb nemzetközi napilap, a The New York Times független, nemzetközi újságcikkeit, valamint játék-, gasztro- és egyéb tartalmait olvassa.

A The New York Times meghatározó szerepet tölt be a nemzetközi nyilvánosságban. Az egyik legnagyobb amerikai újságként már 1851 óta határozza meg a közbeszédet, és minden más szervezetnél több, 145 Pulitzer-díjat is elnyert az évtizedek során. A médium amerikai belföldi és nemzetközi hírekkel foglalkozik, valamint véleménycikkeket, oknyomozó riportokat és kritikákat közöl. Több mint 11 millió összesített előfizetővel élvonalban van az Államokban megjelenő online kiadványok közt.

Extra tartalom a 24 előfizetőinek Magyarországon először: világszínvonalú cikkeket olvashatnak

A 24.hu prémiumtartalmakat kínáló előfizetéses terméke, a 24 Extra 2024. október 14-én indult útjára, célja, hogy a Magyarországon elérhető legmagasabb szintű tartalmat kínálja előfizetőinek. A 24.hu és a The New York Times együttműködésének részeként a 24 Extra két különböző, éves előfizetői csomagjának olvasói most részesülhetnek a The New York Times teljes kínálatából, beleértve a nemzetközi riportokat, játékokat, gasztronómiai tartalmakat, podcasteket, tech/műszaki és sporttartalmakat.

A legmagasabb szintű tartalmakat kínáló Extra lépés az újságírás hagyományos modelljének kialakítása felé: ebben a hirdetői és az olvasói árbevétel egyensúlya segíti az üzleti siker elérését, ami a függetlenség garanciája – mondta el Pető Péter főszerkesztő.

„Az előfizetők bizalma hosszú távon is biztosítja a legtöbb erőfeszítéssel, befektetéssel járó cikkek, képek, videók elkészültét. És most ezen előfizetőknek tudjuk még vonzóbbá, érdekesebbé és hasznosabbá tenni az ajánlatunkat a The New York Times-hoz kínált hozzáférés révén” – tette hozzá.