2025.09.23.

Rovarszennyezettség miatt hívtak vissza népszerű csokoládés mandulát és meggyet

A Real Nature Kft. visszahívta az étcsokoládés meggy (75 gramm) és étcsokoládés mandula (75 gramm) termékeit, mert rovarszennyeződést találtak bennük.

A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Csokoládés mandula és meggy
Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,

Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026

Termék LOT száma: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055323

Forgalmazó: Real Nature Kft.

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g

Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026

Termék LOT száma: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055293

Forgalmazó: Real Nature Kft.

Termékvisszahívás oka: A termékben rovarmaradvány (molylepke) előfordulásának gyanúja merült fel.

A megvásárolt tételeket ne fogyassza el.

Forrásunk volt.

