Rovarszennyezettség miatt hívtak vissza népszerű csokoládés mandulát és meggyet

Az őszi gyümölcsök közül az egyik kedvencem a szilva, ez a kék, lédús, édes és közben egy picikét kesernyés gyümölcs, amit annyi féle módon lehet felhasználni. Legendás szilvalekvárok, nagymamák világverő szilvás gombócai, mártások húsok mellé, és még hosszan sorolhatnánk. Ha ti is akkora rajongói vagytok a szilvás édességeknek, mint mi, akkor ajánlunk öt helyet, pékségtől a rétesezőig, ahol a szilvás finomságok legjavával várnak benneteket. Akinek nincs kedve otthon sütögetni, annak csak azt kell kitalálni, hogy hova megy el először.