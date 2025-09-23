Rovarszennyezettség miatt hívtak vissza népszerű csokoládés mandulát és meggyet

A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,
Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026
Termék LOT száma: RL1, RL2
Vonalkód: 5999536055323
Forgalmazó: Real Nature Kft.
Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g
Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026
Termék LOT száma: RL1, RL2
Vonalkód: 5999536055293
Forgalmazó: Real Nature Kft.
Termékvisszahívás oka: A termékben rovarmaradvány (molylepke) előfordulásának gyanúja merült fel.
A megvásárolt tételeket ne fogyassza el.