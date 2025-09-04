Életmód

Egy elfeledett retro üdítő tér vissza a boltokba

A Márka Üdítőgyártó Kft. visszahozta nekünk a '70-es és '80-as évek kedvelt üdítőjét, a Rónát – nosztalgia és friss ízélmény egy palackban.

Évtizedek után újra koccinthatunk a RÓNA-val: a Márka Üdítőgyártó Kft. 2025 augusztusában bejelentette, hogy ismét elérhetővé teszi a márkát, amely egykor a magyar háztartások kihagyhatatlan kedvence volt.

Üdítőt fogyasztó család a vonaton, 1960-as évek
Egy elfeledett retro üdítő újra visszatér a boltokba
Fortepan / Bauer Sándor

A retró ital kezdetben két jól ismert ízben – kóla és narancs – tér vissza, kétliteres PET-palackban.

A lépés nem véletlen: az utóbbi években egyre többen keresik a gyerekkor ízeit idéző termékeket. A RÓNA újraindítása lehetőséget ad arra, hogy a régi rajongók és az új generáció egyaránt megtapasztalják a klasszikus magyar üdítők hangulatát.

A Márka hátterében komoly fejlesztések állnak

A Márka Üdítőgyártó Kft. az elmúlt években több mint 12 milliárd forintot fordított beruházásokra, amelyek révén a gyártási kapacitás folyamatosan bővült. A vállalat ma 184 munkavállalót foglalkoztat, és éves árbevétele meghaladja a 24 milliárd forintot.

A Márka portfóliójában jelenleg közel 80-féle üdítőital található, köztük olyan nevek, mint a Traubisoda, a Gyöngy vagy a Kobra. A cég termékei már 17 országban elérhetők, a RÓNA pedig különleges helyet foglal el közöttük: sokaknak a nyolcvanas évek mindennapi élményeit hozza vissza.

Forrásunk volt.

