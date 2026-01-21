Ez a népszerű reggeli fogás az 50 feletti nők egészségének egyik kulcsa

Ahogy testünk öregszik, egyre nehezebb változtatni szervezetünk működésén, így a fogyás is lassabb. Az izomtömeg csökken, az anyagcsere lassul, a hormonháztartás változik, így a tudatos életmód extrán fontos. Ne feledjük, hogy az apró változtatások is sokat nyomhatnak a latba, így természetesen az étkezés is.
Lássuk, milyen reggelit ajánlanak a szakértők az 50 feletti nőknek
A megfelelő napindító étkezés az American College of Sports Medicine edzője és táplálkozás-szakértője szerint aktivizálja a metabolizmust, stabilizálja a vércukorszintet, és kitolja a jóllakottságérzetet.
A tojás tökéletes választás lehet reggelire, ötven év felett is, hiszen:
- kiváló minőségű fehérjeforrás
- segít megőrizni az izomtömeget, (az izomerő csökkenése természetes folyamat, 30 éves kor körül kezdődik, és főként 50-60 év felett gyorsul fel)
- támogatja az anyagcsere-folyamatokat
- a tojás zsírtartalma és összetétele is ideális: több mint 60 százaléka telítetlen zsírsav
- elsőrendű fehérjeforrás: a szervezet működéséhez elengedhetetlen, esszenciális aminosavakkal van tele
- egy tojás a napi fehérjeszükségletünk 12 százalékát fedezi
- könnyen emészthető
- stabilan tartja a vércukorszintet
A táplálkozás-szakértők szerint a legjobb, ha maximum 1-2 órával ébredés után, teljes kiőrlésű gabonával, friss zöldségekkel és egészséges zsírokkal együtt fogyasztunk reggelire 1-2 tojást, akár egy pohár natúr kefir, joghurt vagy görög joghurt társaságában.