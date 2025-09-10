Család

Pár száz forintos pizzákkal ünnepli 15. születésnapját ez a neves budapesti pizzázó

Egy nap erejéig másfél évtizednyi inflációnak int búcsút a Pizza Manufaktúra, és 15. születésnapjuk alkalmából pár száz forintért adják majd a pizzát.

A Pizza Manufaktúra nyitása óta eltelt 15 év alatt sok minden változott, így az árak is. Szeptember 27-én azonban visszatekerik az idő kerekét, és a vendégek a nyitáskori árakon, 600-700 Ft-ért pizzázhatnak.

És nem, nem szeletekről van szó, hanem bizony egész pizzákról.

Ahogy posztjukban visszaemlékeznek a kezdeti időkre, 2010-ben nyitották meg első helyük, egy félszuterén kapuit, a bitang jó pizzák azonban nem rettentették el a tésztakorongokra vágyó budapestieket, akik örömmel zarándokoltak el hozzájuk kedvenceikért. Ahogy írják, kevés pénzzel indultak, de annál nagyobb lelkesedéssel sütötték a pizzákat, és ez elég is volt, hogy ma a legjobb pizzázók között tartsák őket számon, miközben már két helyszínen izzanak a kemencéik, az Erkel utca 4. és a Víg utca 28. szám alatt.

A nosztalgikus hangulatot egy kis öniróniával és trashhel spékelik meg, ami visszköszön a szülinapi pizzakínálaton. A paradicsomos mozzarellás Margherita pizzát 600 Ft-ért adják majd, a paradicsomos, Prosciutto Cottós, mozzarellás, ananászos Hawaii-t, valamint a paradicsommal, mozzarellával, Prosciutto Cottóval, kukoricával és baconnel megpakolt Pumbát pedig 700 Ft-ért lehet kapni.

További részleteket a szülinapi pizzapartiról a Facebook eseménynél találsz.

